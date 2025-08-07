プロ野球 最新情報

中日ドラゴンズの中田翔は7日、オリックス・バファローズとの二軍戦に「4番・DH」でスタメン出場。初回の打席で右中間にタイムリー二塁打を放った。



オリックスに3点を先取されて迎えた初回の中日の攻撃。2死一塁の場面で打席には4番の中田が入る。オリックスの先発は高卒ルーキーの山口廉王。







カウント2－2からの6球目、勝負を決めに来たアウトローへの146キロストレートを中田がものの見事に弾き返す。



打球は右中間を真っ二つに割り、一塁走者が一気にホームに生還。中田も悠々二塁に到達するスタンディングダブルとなった。



中田は今季、一軍で22試合に出場するも打率.169とどまり、5月13日に登録抹消となっていた。



二軍戦では打率.293と3割に迫る数字まで徐々に成績を伸ばしており、この日もオリックス期待の若手が投じた渾身のストレートを打ち返して貫録を示している。



このまま調子を上げ、一軍への昇格を掴み取りたい。















