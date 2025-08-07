メジャー通算1000安打達成！ドジャース・大谷翔平、“二刀流デー”で今季39…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は6日（日本時間7日）、本拠地ドジャー・スタジアムで行われているセントルイス・カージナルス戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。今季39号本塁打を放ち、メジャー通算1000安打を達成した。





0－1とドジャースが1点ビハインドで迎えた3回裏、ドジャースは1死二塁として打席には大谷。カージナルスの先発は左腕のマシュー・リベラトレ。







その3球目、149キロのシンカーを逆らわずに弾き返すと、スタジアム最深部の左中間スタンドに向かってグングン伸びていきスタンドイン。



試合をひっくり返す今季39号の2点本塁打は、メジャー通算1000安打達成の節目の一打となった。



日本人選手のメジャー通算1000安打達成はイチロー、松井秀喜に続く3人目となる。



この日の大谷は打者としては3打数1安打、投手としては4回を投げ2安打1失点という内容。球数54球は今季最多の数となる。



試合は終盤にカージナルスが逆転に成功し、ドジャースは3－5で敗れた。









