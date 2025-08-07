大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季も開幕から圧倒的な活躍を見せ、ナ・リーグMVPの筆頭候補に挙げられていた。しかし、フィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバー外野手がMVPの座を大谷から奪い取るかもしれない。米メディア『エッセンシャリー・スポーツ』のナイマ・リヤス記者が言及した。

5日（日本時間6日）時点でシュワーバーは本塁打40、打点94、OPS.975という驚異的な成績を残しており、MVP候補として無視できない存在となっている。さらに、今季は三振数が減り、四球が増え、これまで弱点だった左投手に対しても結果を出している。

シュワーバーの活躍によって、大谷は今もなお素晴らしいパフォーマンスを続けているが、両選手の差は確実に縮まっている。中には、シュワーバーが重要な場面で本塁打を放つ勝負強さを見せており、単なるMVP候補の1人ではなく、筆頭候補になりつつあるとの声もある。

早くも激戦を繰り広げるMVP争いについて、リヤス氏は「40本の本塁打を記録したシュワーバーは、単に大谷を追い越しただけではない。彼は挑戦状を叩きつけた。もはや大谷の独壇場ではなく、リーグ全体がそれを認識している」と言及した。

【関連記事】

【了】