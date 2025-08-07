◆8月相場は「夏枯れ相場」と呼ばれるけれど…株価が下がりやすい銘柄は？

8月相場は「夏枯れ相場」や「お盆の閑散相場」と呼ばれており、個人投資家や機関投資家が夏季休暇に入り、市場参加者が少なくなると考えられ、相場が冷え込む傾向があります。

そのような相場の中でも、特に株価が下がりやすいのはどのような銘柄なのでしょうか。銘柄株価が下がりやすい銘柄を事前に知っておくことで、不用意に損失を被るリスクを回避できるでしょう。

株価が下がりやすい銘柄を紹介する前に、本当に8月の相場が冷え込みやすい傾向にあるのか、過去24年間の8月の株式市場について、下記の条件で検証します。

■検証対象：日経平均採用銘柄（225銘柄）

■検証期間：2000年1月1日～2025年6月30日

■1銘柄当たりの投資金額：20万円

■買い条件：7月末の営業日に寄り付きで買い

■売り条件：25日経過後の翌営業日に寄り付きで売り

7月末に日経平均採用銘柄（225銘柄）を購入し、8月末に売却した場合の過去25年間の成績は以下の通りです。

◆【検証結果】8月株式市場（日経225銘柄）の傾向

勝率：46.20％

勝ち数：2,390回

負け数：2,783回

引き分け数：50回

平均損益（円）：-1,781円

平均損益（率）：-0.89％

平均利益（円）：13,479円

平均利益（率）：6.74％

平均損失（円）：-14,918円

平均損失（率）：-7.46％

合計損益（円）：-9,302,110円

合計損益（率）：-4,651.13％

合計利益（円）：32,213,687円

合計利益（率）：16,107.43％

合計損失（円）：-41,515,797円

合計損失（率）：-20,758.56％

PF（プロフィット・ファクター）：0.776

平均保持日数：25.96日

以上が、8月の株式市場（日経平均225銘柄）の検証結果です。検証結果を見てみると、勝率は46.20％、平均損益は－0.89％となっています。勝率が5割を切っており、1トレード当たりの平均損益がマイナスであることから、8月の日経平均採用銘柄（225銘柄）は下がりやすい傾向があると言えるでしょう。

◆8月の低成績銘柄ランキング

次に、相場全体の株価が下がりやすい傾向のある8月相場の中でも、特に株価が下がりやすい傾向にある個別銘柄をご紹介します。

表は、先ほどの日経平均採用銘柄（225銘柄）を対象とした検証において、勝率が低かった銘柄のランキングです。ランキングは勝率が30％以下の銘柄を取り上げてみました。

＜7911＞TOPPANホールディングス……勝率16.00％

＜3659＞ネクソン……勝率23.08％

＜2503＞キリンホールディングス……勝率24.00％

このように、軟調に推移しやすい傾向のある8月相場の中で、上に挙げた銘柄は、特に軟調に推移する傾向が強いようです。

どの個別銘柄も、月によって株価が上がりやすい時と下がりやすい時があります。簡単な検証結果でしたが、本記事で紹介した8月相場の傾向は、投資戦略を考える上での有効な判断材料の1つになるでしょう。

これらの数字は、あくまでも過去の検証結果ですので、これから先の未来でも同様の結果になる保証はありません。しかしながら、統計的な背景がある数字は心強い味方となり、安心してトレードに臨めるでしょう。皆さんも投資する際には、ぜひ一度検証してみてくださいね。

※このテーマでの検証については、【システムトレードの達人】を使って検証しています。記事の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性、利用者にとっての有用性を保証するものではありません。当社および関係者は一切の責任を負わないものとします。投資判断はご自身の責任でお願いします

文：西村 剛（証券アナリスト、ファンドマネジャー）

国内運用会社にて中小型株式ファンドマネージャー兼アナリストを経て独立。個人投資家に分かりやすく株式投資を伝授すべく、講演や執筆を行う。『夕刊フジ』3年連続 株-1グランプリ グランドチャンピオン。

