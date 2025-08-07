「夏でも食欲ありまくり」ユージ＆吉田明世 “夏バテ知らず”の食生活を明かす

タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめる、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜 6:00～9:00）。

連日の猛暑の中、「食欲がなくなる」という声も多いなかで、意外にも“夏バテ知らず”な人々もいるようです。8月6日（水）の放送では、ユージと吉田が「夏の食欲」について語りました。

トークのきっかけとなったのは、テーブルマーク株式会社がおこなった最新のアンケート調査。全国の20代～60代の男女500人を対象に「夏の食事」について聞いたところ、

1位：「冷たい料理ばかりを選ぶ」25.2％

2位：「麺類や丼など一品だけで済ませる」25.0％

3位：「火を使った料理を避ける」24.8％

といった傾向が明らかになりました。

これに対し、吉田は「私はめっちゃ食欲あります！」と断言。さらに「昨日は夜にカオマンガイとゴーヤチャンプルー、麩チャンプルーをしっかり食べました」と、夏に沖縄料理をしっかり楽しんでいる様子を明かしました。

ユージも「僕も食欲は“アリ寄りのアリ”ですね」と応じ、「昨日は最近話題の麻辣湯（マーラータン）を食べました。春雨などが入っていて、自分で具材を選べるスタイルで人気のお店があって、妻に頼まれて買いに行ったんですが、自分の分もついでに買っちゃいました」と告白。

さらに「辛くて熱いものをむしろ食べたくなる」「夏のこのタイミングでなぜか太る方向に行ってしまう」と笑いながら語るユージに、吉田も「栄養バランスだけは偏らないようにしないとですね」と語りました。

＜番組概要＞

番組名：ONE MORNING

放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00

パーソナリティ：ユージ、吉田明世

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/

番組公式X：@ONEMORNING_1