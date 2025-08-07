西野未姫 31歳差婚の夫・山本圭壱との子育てエピソードを明かす

TOKYO FMの音声配信プラットフォームAuDee（オーディー）の番組「大久保瑠美 ３２１ヘルツのじかん」（毎週水曜・18時配信）。声優の大久保瑠美がパーソナリティを務め、「３２１ヘルツ」という特別な周波数でしか聴けないような、ここだけのトークをお届けします。週替わりのゲストとともに、愛しているもの、こだわり、好きなこと、人を語ります。今月のマンスリーパートナーは声優・神尾晋一郎（かみお・しんいちろう）さんが担当。今回の配信ゲストにはタレントの西野未姫（にしの・みき）さんが登場しました。子育てにまつわるエピソードなどについて語ってくれました。1999年生まれ、静岡県の西野さん。AKB48の14期生としてデビュー。同期の岡田奈々さん、小嶋真子さんと共に「三銃士」として活躍。顔芸や大きなリアクション、全力でダンスを披露して、AKB48のバラエティ担当として活動しました。YouTubeではダイエットやお片付けテクニックを紹介し注目を集めています。2022年には、お笑いコンビの極楽とんぼ・山本圭壱さんと31歳差で結婚。2024年10月には、第一子の出産を発表しました。AKB48卒業後、タレントとして活動を続けるなかで、夫であり極楽とんぼの山本圭壱さんと共演番組を通じて出会った西野さん。その後、山本さんのYouTubeに呼ばれるようになり、一緒に食事に行く機会も増えていったことで、徐々に距離が縮まっていったそうです。山本さんの好意について、当初は「ネタなのか本気なのかわからなかった」と語る西野さん。占いで相性を診てもらったり、自分と同じスタンプをLINEで送ってきたりと、山本さんからの“アピール”を受けながらも、好かれているのかどうか確信が持てなかったといいます。「そういうのが半年ほど続いて、そのあとに好きって言われたんです。“ずっと片思いをしてたんだ”ってそのときに気付きました」と明かします。一貫して思いを伝え続けた山本さんの姿勢に、次第に心が動いていった西野さんは、「グイグイしていなかったのがよかったんだと思います。健気だったので、それがよかったのかも。一緒にいてすごく楽しいですし、気を遣わなかったのが大きいですね」と、交際の決め手を語ります。年の差は31歳ということで世間からの注目も集まりましたが、家族からの反対は一切なかったそうです。顔合わせといった正式な挨拶の場もなかったと明かし、「『結婚します』『そうなんですか』みたいな感じで、するっと流れました」と笑顔で語りました。現在、子育ての真っ只中にいる西野さん。日々の忙しさのなかで「今やってみたいこと」について尋ねると、離乳食づくりに取り組み始めたと話してくれました。自身のInstagramでは、毎日の離乳食を記録し、日々の積み重ねを丁寧に残しているといいます。この投稿をInstagramで見る

妊娠中には「離乳食アドバイザー」の資格も取得しており、知識を生かしながら、週に一度のペースでまとめて調理。ブレンダーで食材をペースト状にし、小分け冷凍しておくというスタイルで、手間のかかる工程を何時間もかけておこなっているそうです。「3、4時間かけて作っているのに、残されたら泣きたくなりますね」と苦労を語ります。そんな本音も漏れるなか、西野さんは「（子どもが残しても）もったいないから自分で食べます。素麺をブレンダーにかけたやつとか食べてますよ（笑）！」と笑顔を見せました。夫・山本さんの子育てについては「お風呂に入れてくれたり、（自分が）仕事の日はワンオペで子どもを見てくれたりするので、頑張ってくれているほうだと思います」と話します。「子育てというよりかは家事をよくしてくれていて、ご飯を作ってくれることが多いですね」とコメントしました。番組内では、私たちの住む街の「ちょっといいこと」に周波数を合わせるコーナー「チューニングタイム」も実施。今回は、三井不動産の松島さんが登場し、「三井不動産の支店」に関するクイズを出題しました。三井不動産はこれまでにグループ会社「三井不動産アメリカ（Mitsui Fudosan America, Inc.）」を通じて、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルスにはすでに支店を開設しており、今回で4番目の支店となります。サンベルトエリアとは、カリフォルニア州からノースカロライナ州に至る、北緯37度線以南の温暖な地域を指します。気候が穏やかで、生活コストも比較的低く、さらにビジネス環境も良好なことから、さまざまな企業が進出。雇用も増加しています。「Maple Terrace」は、多くの飲食店や商業施設が集まる通り「マッキニーアベニュー」や、スポーツや音楽など多くのイベントが開催される屋内競技施設「アメリカン・エアラインズ・センター」から徒歩圏内です。加えて、全米のなかでも有数の国際空港である「○○○・フォートワース国際空港」からも車で約20分の場所です。このヒントを受け、アメリカ・ボストンに留学経験があるマンスリーパートナーの神尾さんは「最後の空港名のヒントでわかりました！」と言い、テキサス州にある「ダラス！」と回答。見事正解しました。三井不動産は、これまでにアメリカ・イギリスの欧米諸国に加え、中国・台湾・東南アジア・インド・オーストラリアといった都市で事業を展開してきました。2024年4月に策定したグループ長期経営方針「＆INNOVATION 2030」では、「海外事業の深化と進化」を掲げ、海外事業の飛躍的な成長を目指しています。大規模再開発プロジェクト「55ハドソンヤード」「50ハドソンヤード」などを推進してきたアメリカにおいては、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルスに次ぐ4番目の拠点をテキサス州ダラス市に設立。従来の東海岸エリア、西海岸エリアにサンベルトエリアを加えた3エリア体制で今後もさらなる事業機会の獲得を目指しています。この説明に神尾さんは「いろんなことをやられているんですね」と深くうなずいていました。番組では他にも西野さんが、AKB48当時のエピソードなどについて語る場面もありました。＜番組情報＞番組名：大久保瑠美 ３２１ヘルツのじかん配信日時：毎週水曜 18:00配信（予定）パーソナリティ：大久保瑠美番組Webサイト：https://audee.jp/program/show/300008417