「大活躍でスランプを脱する」鈴木誠也、久々の27号ソロ！　本塁打数でPCA…

鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手は、6日（日本時間7日）に行われたシンシナティ・レッズ戦に先発出場し、今季27号となるソロホームランを放った。カブスの6-1勝利に貢献したと、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

鈴木は初回の第1打席でレフトへのヒットを放って一死1、2塁のチャンスに繋げるが、後が続かず先制できなかった。それでも3回の第2打席では犠牲フライにより、カブスに1点をもたらしている。そして、6回の第3打席では4球目を捉え、ソロ本塁打で追加点。7回の第4打席では四球を選んで出塁するなど、いずれもカブスの勝利に結びつく活躍を見せた。







それを踏まえ、同メディアはタイトルに「大活躍でスランプを脱する」とつけ、「火曜日の試合で休養を取った鈴木は、水曜のデーゲームに復帰し、いきなり今季27本目となるホームランを放った。これでチーム内最多本塁打数でピート・クロウ＝アームストロングに並んだ。オールスター後の16試合では打率.143／出塁率.284／長打率.214と調子を落としていたが、この休養が復調を後押ししたのかもしれない」と伝えている。











