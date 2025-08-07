今季の“不良債権”に…？高年俸ながら成績を残せていない選手6人。実力を発…

プロ野球 最新情報

活躍に見合った年俸が支払われるプロスポーツの世界。現在は年俸1億円を超えることも珍しくなく、中には5億円規模の年俸となる選手もいる。しかし、高年俸を得ているものの、不振に陥るケースは珍しくない。そこで今回は、高年俸ながら成績を残せていない選手を取り上げたい。（今季成績は8月7日時点）

中田翔

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／107kg

・生年月日：1989年4月22日

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2007年高校生ドラフト1巡目

中日ドラゴンズの野手の中では、高い年俸額となっている中田翔。しかし、金額に見合った活躍ができているとは言い難い。

大阪桐蔭高では投打にわたって圧倒的な存在感を示し、2007年高校生ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズから指名を受け入団。2011年にレギュラーに定着すると、2014年には100打点を挙げ打点王に輝いた。

2016年には3年連続の100打点を達成し、2度目の打点王に輝き、日本一を達成。2020年には108打点を記録し、4年ぶり3度目の打点王のタイトルを獲得するなど、主軸打者として存在感を発揮。

しかし、自らの不祥事により、2021年のシーズン途中に無償トレードで読売ジャイアンツへ移籍した。

新天地でも持ち前の長打力を発揮し、2022年には24本塁打を放ったが、翌年以降は坂本勇人の三塁コンバートなどもあり、スタメンでの出場機会が減少。

その後、出場機会を求めて2024年から中日に移るも、同年は62試合の出場にとどまり、打率.217、4本塁打の成績に終わった。

今季は2年契約の2年目だが、ここまで22試合出場、２本塁打とさらに成績を落としている。今後は相当な働きを見せなければ、オフの大減俸が必至と言える。

坂本勇人

・投打：右投右打

・身長／体重：186cm／86kg

・生年月日：1988年12月14日

・経歴：光星学院高

・ドラフト：2006年高校生ドラフト1巡目

読売ジャイアンツの中軸を長きにわたって担う坂本勇人だが、今シーズンは苦しいシーズンを送っている。

2006年ドラフト1位で巨人に入団後、高卒2年目の2008年から開幕スタメンを勝ち取り、全144試合に出場。瞬く間にレギュラーの座を奪い取り、チームに欠かせない存在となった。

2012年に最多安打（173安打）のタイトルに輝き、日本代表の正遊撃手としてもプレー。2010年から2014年まで5年連続で全試合出場を果たすなど、タフネスぶりも発揮した。

2016年には首位打者（.344）、最高出塁率（.433）のタイトルに輝くと、2019年には40本塁打を放つ活躍で、同年のMVPを受賞するなど、球界トップクラスの選手に。

2020年に通算2000本安打を達成し、レジェンドの仲間入りを果たしたものの、昨シーズンは109試合の出場にとどまった坂本。打率.238、7本塁打と不本意な成績に終わった。

昨年11月の契約更改では、13年ぶりに年俸がダウン。単年契約で迎えた今季は、打撃3部門のすべてで成績が落ち込んでおり、キャリアの中でもっとも苦しい1年となっている。

筒香嘉智

・投打：右投左打

・身長／体重：185cm／97kg

・生年月日：1991年11月26日

・経歴：横浜高

・ドラフト：2009年ドラフト1位

かつては三冠王に近い成績を残したシーズンもある筒香嘉智。しかし、日本球界復帰後は、本来のバッティングを発揮できていない。

2009年のドラフト会議で横浜ベイスターズ（現・DeNA）から1位指名を受け、プロ入りを果たした筒香。高卒2年目の2011年には8本塁打を放つなど、才能の片鱗を示した。

2015年には138試合に出場し、打率.317、24本塁打を記録して才能が開花。翌2016年には133試合の出場で打率.322、44本塁打、110打点の成績を記録。首位打者こそ逃したが本塁打王、打点王の二冠を獲得した。

その後もチームの主砲として活躍を続け、メジャーリーグにも挑戦。しかし、思うような結果を残せず、2024年途中に古巣のDeNAに復帰した。

復帰1年目は打率こそ1割台と苦しんだが、要所でホームランを放つなど、勝負強さを発揮。日本シリーズでも勝利に繋がるホームランを放ち、チームの26年ぶりの日本一に貢献した。

しかし、今季も完全復調とは言えず、現在はファームでの調整が続いている。一刻も早く一軍に復帰し、豪快なアーチを見たいものだ。

タイラー・オースティン

・投打：右投右打

・身長／体重：188cm／100kg

・生年月日：1991年9月6日

・経歴：ヘリテージ高 - ヤンキース - ツインズ - ジャイアンツ - ブルワーズ

怪我による離脱が多くなっているタイラー・オースティンも、高年俸ながら苦しんでいる1人だ。

メジャーリーグの複数球団でプレーしたオースティンは、2019年オフに来日。横浜DeNAベイスターズと契約を結ぶと、来日1年目から20本塁打を放ち、持ち前の長打力を発揮した。

翌2021年は107試合に出場し、打率.303、28本塁打の好成績をマーク。チームの主軸に定着したが、2022年以降は怪我に悩まされ、出場試合数が激減した。

昨シーズンは106試合に出場し、初の規定打席に到達。首位打者（.316）のタイトルに輝き、健在ぶりをアピール。日本シリーズでも長打力を発揮し、チームの日本一に大きく貢献した。

昨季果たせなかったリーグ優勝に向け、今季はフル回転が求められたが、コンディション不良や打撃不振が重なり、再び出場機会を減らしているオースティン。

それでも、8月5日に一軍に復帰すると、復帰後初打席初スイングでソロ本塁打を放つなど、早々に存在感を発揮。後半戦は年俸に見合った活躍が期待できそうだ。

田中将大

・投打：右投右打

・身長／体重：188cm／97kg

・生年月日：1988年11月1日

・経歴：駒大苫小牧高

・ドラフト：2006年高校生ドラフト1巡目

今季、新天地での復活が期待された読売ジャイアンツの田中将大だが、置かれた立場は苦しい。

駒大苫小牧高では夏の甲子園で優勝を経験し、2006年高校生ドラフト1位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。

高卒1年目から先発ローテーションに定着すると、2011年には19勝を挙げるなど早くから一線級の活躍を披露。

2013年シーズンでは、開幕から無傷の24連勝を記録するなど異次元の投球を披露。同年は楽天を球団初の日本一に導く置き土産を残し、翌年から活躍の場をメジャーリーグに移した。

ニューヨーク・ヤンキースでも安定した投球を続け、日本人投手初となる6年連続2桁勝利を達成。最終的にメジャーでは7年間プレーし、通算78勝をマークした。

2021年に古巣楽天へ復帰するも、復帰後の4シーズン全てで負け越してしまうなど、期待されたピッチングができず、昨季オフに楽天を退団。巨人への入団が決まった。

再スタートとなった今季は一軍ではここまで3試合の登板にとどまり、1勝1敗の成績に。防御率も9.00と苦しんでおり、今シーズン中の日米通算200勝にも黄色信号が灯っている。

ハビー・ゲラ

・投打：右投左打

・身長／体重：183cm／85kg

・生年月日：1995年9月25日

・経歴：セントロエドゥカティーボクルトゥラルビリンゲエゼル校 - パドレス - レイズ - ブルワーズ - レイズ

来日1年目に圧巻のパフォーマンスを見せた阪神タイガースのハビー・ゲラ。しかし、今季は一転して不振に陥っている。

野手でキャリアをスタートさせたゲラは、2019年に投手転向。その後、ミルウォーキー・ブルワーズやタンパベイ・レイズなどを経て、2024年から阪神の一員となった。

来日1年目の昨季、59試合に登板して14セーブ32ホールドポイントを記録。防御率は1.55と安定した成績を残し、特に被本塁打はわずか3本と長打を許さない投球が光った。

しかし、今シーズンは開幕から不振に陥っており、開幕直後から2試合連続で3失点を喫し、早々にファーム調整に。

1度は一軍に復帰したものの、安定した投球が出来ず。再びファーム降格となり、以降は長らく一軍復帰を果たせていない。

昨シーズンに見せた安定感を欠き、高年俸に見合う活躍ができていない現状は、誰もが想像していなかったはずだ。

【了】