「史上最高だ！」大谷翔平、メジャー通算1000安打は第39号ホームラン！　…

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は6日（日本時間7日）、本拠地セントルイス・カージナルス戦に「1番・投手」で二刀流出場。3回に今季第39号となる2ラン本塁打を放ち、メジャー通算1000安打を達成した。米メディア『FOXスポーツ』でアナリストを務めるベン・バーランダー氏が綴っている。

投手・大谷はこの日、4回（54球）を投じ、被安打2、奪三振8、失点1と圧巻の投球を見せた。二刀流の完全復帰に向けて登板を続けている大谷は、当初は1イニングでの登板だったが、順調にイニング数を増やし続けている。







打者・大谷としては、3回の第2打席に一死走者2塁の好機でカージナルスのマシュー・リベラトレ投手の3球目を捉え、左中間スタンドに運ぶ第39号2ラン本塁打を放った。この本塁打は、大谷にとってメジャー通算1000安打となる。



脅威の成績を残し続ける大谷についてバーランダー氏は「私は何度でも言わなければならない。大谷翔平は史上最高の野球選手だ。目にするものには決して飽きない」と綴っている。









Shohei Ohtani goes yard for career hit No. 1,000!

