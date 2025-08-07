「制球に苦戦」ダルビッシュ有、まさかの暴投2つ！？　前回登板の好投から…

ダルビッシュ有 最新情報

サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有投手は、5日（日本時間6日）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦で先発し、4回投げて3安打3失点2四球5奪三振の成績を残した。前回登板のような完璧な投球ができず、調子は良くなかったと米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

7月30日（同31日）のニューヨーク・メッツ戦では、最高の投球内容でパドレスを5-0の完封勝利に導いた。しかし、今回のダイヤモンドバックス戦では初回からルルデス・グリエル外野手にツーランホームランを浴び、4回には暴投によって追加点を許している。それでも延長11回までもつれ込む激戦の末、打線の活躍によってパドレスが10-5の勝利を収めた。

この結果を踏まえ、同メディアはタイトルに「ダルビッシュ、制球に苦戦」とつけ、「そこまで悪い内容ではなかったものの、調子が万全とは言えなかった。全72球のうちストライクは45球にとどまり、ワイルドピッチも2つ記録するなど、制球に苦しんだ印象だ。前回登板を除き、今季はやや精彩を欠いている。肘の故障でシーズン最初の3カ月を欠場した影響もあるかもしれない」と伝えている。

