中日は7日、2026年公式ファンクラブ会員の募集を行うと発表した。
▼ 全体募集期間
・2025年9月19日（金）午前10時から2026年5月31日（日）午後11時59分まで（カジュアル会員は8月2日（日）まで）
▼ 2026年の注目ポイント
・中日ドラゴンズ公式ファンクラブは創設20周年。
・入会特典グッズの一つで、FCスペシャルゲームで選手が着用するFCユニホーム・FCキャップを、20周年限定デザインに変更。11年ぶりのデザイン変更。
