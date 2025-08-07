韓国ボーイグループ名門BIGHIT MUSIC新人、グループ名は「CORTIS」に

BIGHIT MUSICが8月7日0時、新しいボーイグループの公式SNSチャンネルを開設し、グループ名「CORTIS」（読み：コルティス）を公開した。

CORTISは「COLOR OUTSIDE THE LINES」（＝線の外に色を塗る）というフレーズからランダムに6文字を抜き出して作られており、「世の中が定めた基準やルールにとらわれず、自由に思考する」という意味を持つ。MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHOの5人のメンバーは、グループ名の通り異なる考えや新しい視点で創作物を世に送り出す予定。

グループ名の公開方法も独創的で、7日0時、TikTokに「ロゴサウンド」映像を掲載し、初めてグループ名を明らかにした。この映像はMARTINが実際に使用する作曲プログラムを活用して制作され、画面にグループ名が現れると、未知の世界が広がるような神秘的なサウンドが流れる。音楽、振付、映像を共同クリエイトするヤングクリエイタークルーらしく、自ら制作したコンテンツを通じて初めての挨拶をした形となる。

また、「ロゴサウンド」と共に掲載された映像を通じてメンバーたちの姿が初めて公開。各種音響機器やキーボードなどが並ぶ作業空間で、メンバー同士が撮影し合いながら楽しそうに制作に没頭している様子が映し出されている。これは実際の作業室の雰囲気を捉えた映像で、飾らないCORTISを垣間見ることができる。また、自ら装飾した作業室を背景にグループのSNSチャンネルを宣伝するなど、新しくて独創的な感覚が際立つ。

CORTISは8月18日に正式デビューする予定。全員10代で構成されたヤングクリエイタークルーである彼らは、自分たちのストーリーを基に、作詞・作曲・振付・ビデオグラフィーなど様々な分野でクリエイティブの能力を発揮する予定とのこと。BTSとTOMORROW X TOGETHERが所属している「ボーイグループ名家」BIGHIT MUSICから6年ぶりにデビューする新人として、世界中の音楽ファンから注目を集めている。

Official X：https://x.com/cortis_bighit