宮城県の最北端に位置する気仙沼市(けせんぬまし)は、世界三大漁場の三陸沖に隣接し、全国から漁船が集う、水と緑に恵まれたまち。

東北最大級の有人島「気仙沼大島」や三陸復興国立公園・唐桑半島などの美しい自然も魅力で、地形が複雑に入り組んだリアス海岸の海岸線が描く景色は絶景です。

今回紹介するのは、連続テレビ小説「おかえりモネ」の舞台にもなった「気仙沼大島」にある「小田の浜海水浴場」。半円のカーブを描いた砂浜に、遠浅で穏やかな海が特徴的な海水浴場です。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になった観光スポットと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は気仙沼市の観光スポット「小田の浜海水浴場」の詳細と、新着の返礼品などについて調べてみました!

「快水浴場百選」の特選にも選ばれた「小田の浜海水浴場」について

小田の浜海水浴場

・気仙沼市中山

・アクセス：【車】三陸自動車道 浦島大島ICから約15分

【バス】気仙沼駅前からミヤコーバス「新王平行」に乗車し、「浅根」下車徒歩5分程度

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

・遊泳期間：2025年7月19日(土)〜9月15日(月・祝) ※8月25日以降は土･日･祝日のみの開設となります。

平日／9：00～16：00、土･日･祝日･お盆(8月12日～8月15日)／9：00～17：00

市内の海水浴場の中でも、特に白く美しい砂浜とエメラルドグリーンの海が織りなす景色が格別な「小田の浜海水浴場」。環境省の「快水浴場百選」の特選に選ばれており、安全で美しい海水浴場として毎年多くの人で賑わっているそうです。



一度「気仙沼大島」に足を踏み入れると、のどかな景色と島時間を感じながらゆったりと過ごせるのも魅力的。

日帰りはもちろん、サンセットが美しい海岸なのでゆっくりと滞在して楽しむのもおすすめとのこと。

遊泳期間中はライフセーバーが常駐しているため、安心・安全に海水浴を楽しめるのも特徴です。

自治体からのメッセージ

豊かな自然に囲まれた気仙沼大島。海水浴場だけではなく、キャンプ場もとても人気。2023年7月オープンしたグランピング施設も必見です。高台から望む海、美しい夕焼け、満点の星空が広がる夜空を堪能できます。ぜひご家族やご友人同士で楽しんでいただきたいです。

気仙沼市のふるさと納税返礼品について

新着の返礼品である、サーモントラウトのトップブランド「FIVE STAR」を使用したサーモン切り落としを紹介します。

訳あり サーモン トラウト 切り落とし 総重量 1kg 200g×5p

・提供事業者：株式会社カネダイ

・内容量：総重量1kg(200g×5p)

・寄附金額：1万1,500円

脂のりが良く、濃厚な旨みが特徴のトラウトサーモンです。一口サイズで食べやすいように薄くスライスしてあり、食べきりサイズに小分け包装しているため、好きな量を解凍して味わえて便利です。刺身はもちろん、海鮮丼や手巻き寿司、カルパッチョなど幅広い料理に活躍すること間違いなし!

今回は宮城県気仙沼市の観光スポット「小田の浜海水浴場」と、新着の返礼品を紹介しました。白く美しい砂浜とエメラルドグリーンの海が広がる、安全で美しい海水浴場です。島のゆったりとした贅沢な時間を過ごせるのも魅力的! ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者