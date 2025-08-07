○ 巨人 2 － 0 ヤクルト ●

＜15回戦・東京ドーム＞

6日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人－ヤクルト』で解説を務めた野村弘樹氏が、巨人・泉口友汰の第3打席について言及した。

第2打席にセンター前に適時打を放った泉口は、2－0の5回一死二塁の第3打席、ヤクルト先発・アビラが3ボール2ストライクから投じた8球目のチェンジアップを打ちにいくも、ボエボテの投ゴロ。二塁走者の佐々木俊輔を三塁に進めた。

この打撃に野村氏は「ランナー二塁なので、引っ張りの意識が強かったんでしょうね。最悪自分がアウトになっても進めたい。アウトコースからのスライダーなんですが、強引に引っ張りにいった分、ああいう打球になったんでしょうね」と指摘。

「3番ですから、1アウトでしょう。泉口のバッティングをダメだと言うわけではないのですが、僕はヒットを打ちにいっていいと思うんですよね」と自身の見解を述べ、「例えば、2番バッターであれば話は別だと思うんですけど。3、4、5はきめにいっていい打順だと思うので、最悪の進塁打がすることができましたけど、ヒットが一番いいわけですから、ちょっと強引に感じましたね」と話した。

（ニッポン放送ショウアップナイター）