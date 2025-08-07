チャンピオンズリーグ（CL）予選・3回戦のファーストレグ6試合が6日に開催された。

今シーズンのCL・リーグフェーズは9月16日に開幕予定となっており、現時点では本大会に出場する29チームが確定済み。現在は残り7枠争う予選が行われており、2回戦以降は国内リーグ王者が参加する『チャンピオンズパス』、複数の出場枠を持つ国内リーグで出場権を獲得したチームが参加する『リーグパス』と2つのフェーズに分かれて実施されている。

3回戦のファーストレグは2日間にかけて実施され、6日は6試合が行われた。MF川村拓夢、FW北野颯太、DFチェイス・アンリが所属するザルツブルク（オーストリア）は、ホームでクラブ・ブルッヘ（ベルギー）と対戦。川村とチェイス・アンリがメンバーから外れた一方、北野が先発入りを果たした一戦は、75分にロメオ・ヴェルマントが決勝点を挙げてクラブ・ブルッヘが先勝を収めた。

FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールト（オランダ）は、ホームでフェネルバフチェと対戦。上田は最前線に配置され、今夏にヘント（ベルギー）から完全移籍加入した渡辺もセンターバックとして先発に名を連ねた。試合は19分にフェイエノールトが先制したものの、上田が交代後の86分に同点弾を喫してしまう。それでも後半アディショナルタイムにアニス・ハッジ・ムサが勝ち越し弾をマーク。渡辺はフル出場し、フェイエノールトが2－1で勝利した。

注目のセカンドレグは今月12日に行われる。

3回戦ファーストレグの結果

▼5日開催

【チャンピオンズパス】

マルメ（スウェーデン） 0－0 コペンハーゲン（デンマーク）

ディナモ・キーウ（ウクライナ） 0－1 パフォス（キプロス）

シュケンディヤ（マケドニア） 0－1 カラバフ（アゼルバイジャン）

【リーグパス】

レンジャーズ（スコットランド） 3－0 ヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）

▼6日開催

【チャンピオンズパス】

カイラト（カザフスタン） 1－0 スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）

ルドゴレツ（ブルガリア） 0－0 フェレンツヴァーロシュ（ハンガリー）

レフ・ポズナン（ポーランド） 1－3 ツルヴェナ・ズヴェズダ（セルビア）

【リーグパス】

ザルツブルク（オーストリア） 0－1 クラブ・ブルッヘ（ベルギー）

フェイエノールト（オランダ） 2－1 フェネルバフチェ（トルコ）

ニース（フランス） 0－2 ベンフィカ（ポルトガル）