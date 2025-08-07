リーグ・アンのマルセイユは6日、ユヴェントスからアメリカ代表FWティモシー・ウェアが加入することを発表した。

現在25歳のウェアは、フランスの強豪パリ・サンジェルマンでプロキャリアをスタート。2019年1月からはレンタル先のセルティックで半年間プレーし、同年6月にリールへと完全移籍した。その後は2023年7月にユヴェントスへ加入。本来はアタッカーでありながら2024－25シーズンはチアゴ・モッタ前監督の下でサイドバックも務め、2年間で公式戦通算78試合出場7ゴール7アシストを記録してきた。

そんなウェアだが、今回マルセイユへの加入が正式決定。フランスメディア『フット・メルカート』は、レンタル料を100万ユーロ（1億7000万円）と報じつつ、1400万ユーロ（約24億円）にボーナス300万ユーロ（約5億円）を加えた総額1700万ユーロ（約29億円）の買い取り義務が付帯していると報じた。なお、背番号はリール時代やユヴェントス在籍時と同じ「22番」と発表されている。

3年ぶりのリーグ・アン復帰となったウェア。新シーズンはチャンピオンズリーグも並行して戦うマルセイユにとって、大きな新戦力となる。