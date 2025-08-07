ミュージシャンのレイニがこのほど、主題歌を担当しているフジテレビ系ドラマ『愛の、がっこう。』(毎週木曜22:00～)の撮影現場を訪問し、木村文乃とラウールらにギターの弾き語りを披露した。

レイニは、スタッフから「激励にかけつけてくださったレイニさんです!」と紹介され、本作の象徴的な場所である“屋上”に登場。木村、ラウール、スタッフらに大きな拍手と歓声で迎えられ、「毎週楽しみに拝見させていただいております。ドキドキしてしまうシーンの連続で、見ているだけ恋をしたくなるようなドラマ。僕は音楽で盛り上げられたらと思っています」とあいさつした。そして「1コーラスだけ歌わせていただいてもいいですか?」と提案し、木村、ラウールは「すごい! ありがとうございます!」と大喜び。

ドラマの1シーンのような美しい夕日が広がる空の下で、レイニは主題歌「Spiral feat. Yura」をギターでの弾き語りで披露。体をゆらしながら聞き入っていた木村は「すばらしかったです! 台本を覚える時など、欠かさず聞いてるんです。イントロを聴いているときはその時間を思い出していたんですが、サビを聴いているときはライブ会場で聴いているお客さんの気分になっちゃって。とても感動しました!」と話し、ラウールは「初めて聴かせていただいた時に鳥肌が立ったことを思い出しました。大好きな曲を生で聴けてうれしかったです!」と感謝を述べた。

レイニを見送った後も興奮冷めやらぬ様子の木村が「生声とは思えない歌声だったね!」と話すと、ラウールは「歌手ってやばいな…」とポツリ。木村は「あなたも歌手でしょう!」と笑うと、ラウールは「そうでした、練習しなきゃ(笑)。すごくすてきな時間になりました」と余韻に浸った。

一方、レイニは「木村さん、ラウールさん、スタッフの皆さんの前で、まさか生で歌えるとは思っていなかったので、本当にいい経験になりました」と振り返り、「物語の象徴的な屋上に来て、愛実さん(木村)とカヲルさん(ラウール)が目の前にいらっしゃって、僕もドラマの中のキャラクターのひとりになれたような気分でした」と喜んだ。そして、「監督がすてきなシーンで『Spiral feat. Yura』を使ってくださっています。視聴者の皆様にも最後までじっくりとご覧いただけたら」とメッセージを寄せた。

レイニは、この主題歌について「今回、初めてゲストボーカルを迎えて楽曲を歌わせていただきました。“暗闇の中の一筋の光”をテーマに、気持ちを乗せて歌いました。『愛の、がっこう。』の台本を読ませていただいてからのレコーディングだったので、木村文乃さん演じる愛実、ラウールさん演じるカヲルの2人の関係を想像しながら世界観に合わせて歌えましたし、何より、Yuraさんの素敵な歌声ともマッチした素晴らしい曲が出来上がったと思います。ドラマをご覧になられた皆様の心に響く主題歌となってくれたらうれしいです」とコメントしている。

