元プロ野球選手の西岡剛氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で7月28日に公開された動画「ボビー・バレンタイン元監督とケンカ!? 千葉ロッテの人間関係が明らかに!」に出演。ボビー・バレンタイン氏とのエピソードを披露した。

西岡剛氏 =BS10提供

「フル出場、フルイニングには価値がない」

自身がロッテに在籍した当時の監督・ボビー・バレンタイン氏は「(一言でいうと)パパ」だという西岡氏は、「いろんなケンカもした」と回想。

続けて、「その時、僕も線が細かったので、ずっと試合に出ると、もっとケガしてたと思うんですよね」と前置きした上で、「それを、1週間やっては1日休み(にしてくれた)の、その1日が僕はすごくイヤで。僕は試合に出たいと。でも、『お前はまだそこまでの体つきじゃない』と、(出場日を)うまく回してくれて」と明かした。

この話を聞き、真中満氏が「昔はレギュラーって、ずっと出ずっぱりだったけど、ボビーくらいからかな? たまに休んだり」とハッとした表情を浮かべると、西岡氏は「そうですね」とうなずきつつ、「フル出場、フルイニングには価値がないと。それよりも、年間通して、ずっと一軍から外れずに帯同し続ける選手が一流だと(いうことだった)」と振り返っていた。