新しい学校のリーダーズMIZYU「筋トレとかでこの曲流していただけると…」タイのラッパーとのコラボ曲をメンバーで語り合う

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。7月31日(木)の放送では、メンバーが近況について語りました。MIZYU:コラボ情報でございます! タイのラッパー・MILLI(ミリー)ちゃんが7月11日にリリースしたセカンドアルバム『HEAVYWEIGHT』に、我々も参加しております! その曲名は「ARMSTRONG」! “腕が強い”っていうことでございますけれど。SUZUKA:翻訳するとね! 腕が強い!MIZYU:日本の招き猫と、タイにも幸せを招く猫ちゃんがいるんですけれども。招きすぎて、腕がマッスルになってしまった、パンプアップしてしまった、強すぎるこの女たちの姿をね、歌っておるんですけれども。我々は筋肉の部位を唱えたりだとか。SUZUKA:チョモランマ♪MIZYU:大きな僧帽筋~♪SUZUKA:チョモランマ♪MIZYU:流石の三角筋~♪SUZUKA:肩がメロン~♪MIZYU:みたいな感じで歌わせてもらっているので、筋肉っていうのは裏切らないですからね。私はそれをずっと信じています。筋肉に関して、筋トレとかでこの曲流していただけると、誠にはかどると思います。KANON:確かに、筋トレソングだね。SUZUKA:言ったら、ボディービルダーさんの大会とかで声をかける人たちがさ、「肩がメロン! 肩がメロン!」って言うってことでしょ。KANON:そうらしいよね。MIZYU:「背中が冷蔵庫!」みたいなことでしょ? それを歌詞に取り入れさせていただいてるんですけども。SUZUKA:なかなか良いカルチャーよね。KANON:素晴らしい! 学びたいな。MIZYU:良い掛け算ができたかなと。SUZUKA:MIILIちゃんの「いらっしゃいませ!」がおもろいよね! 日本語を普段しゃべってないタイのMIILIちゃんが言うからこそかわいらしい、「いらっしゃいませ」よね。MIZYU:MIILIちゃんは、前回のアルバムでも私たちの曲に参加していただいたりしてるので、意外と長い付き合い! またライブで一緒に、この曲もできたら良いなって思ってるので、お楽しみに。

