新しい学校のリーダーズMIZYU「家族連れも来やすい環境がすごく良いなと思っていて…」ホールツアーの魅力を語る

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。7月31日(木)の放送では、メンバーが近況について語りました。RIN:7月にリリースになったベストアルバム『新しい学校のすゝめ』を引っ下げての、9月からの全国13ヵ所を巡るホールツアー「新しい学校はすゝむツアー」がスタートいたします!MIZYU:幕張メッセの10周年記念ライブを終えて、早速、日本全国のツアーが始まりますね。去年アリーナとホールを混ぜたツアーを日本でやって、ホールの良さに気づいちゃったからさ、私たち。KANON:気づいちゃったよね。MIZYU:段差になっていて、席もいっぱいあって、循環する感じがめっちゃ好きなのと、家族連れも来やすい環境っていうのがすごく良いなと思っていて。去年も行っていない日本を細かく回ろうと思ってるので、細かく遊びに来てください。KANON:楽しみだね。SUZUKA:もうすごく良い全13公演にしたいなって思ってるので。MIZYU:そうだよ、何が起きるだろうか!KANON:何を起こしましょうか!?SUZUKA:ちょっとね、いろいろねりねりしていこうね~! ただのツアーじゃないですからね~!MIZYU:ただのツアーにはしませんから!「新しい学校はすゝむツアー」ですからね!! それではみなさま、お越しくださいませ。RIN:そして、(7月16日にリリースされた)ベストアルバム『新しい学校のすゝめ』ですが、こちらは配信ではなく、現在CDのみでのリリースとなっています! CDを手に取ってくれたみなさん、ありがとうございます!! このジャケ写もとっても、こだわってみんなで作ったものもありますし、なかには年表も載っていたり。KANON:そうそう!MIZYU:10年間のね!RIN:見てほしい~!MIZYU:細かいところまで見てほしい! 細部までこだわりました。RIN:ぜひ、手に取ってご覧くださいませ。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info