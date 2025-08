乃木坂46賀喜遥香「“Same numbers”じゃん！」逆電したリスナーとの“共通点”に井上和＆川﨑桜もビックリ！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。7月31日(木)の放送では、「乃木坂LOCKS!」の“和の講師”乃木坂46・5期生の井上和先生、そして、5期生の川﨑桜先生と一緒にお届け! 今回は、生徒(リスナー)と電話をつなぐコーナー「逆電握手会」をおこないました。賀喜:生徒の皆さん、こんばんは! 4組の副担任、乃木坂46の賀喜遥香と?井上:和の講師、乃木坂46の井上和と?川﨑:乃木坂46の川﨑桜です!賀喜:はい、今回の授業は「逆電握手会」!井上:これは、いわゆる顔の見えない声だけのオンラインミーグリ。「SCHOOL OF LOCK!」だけで開催されるラジオのなかの握手会です。川﨑:実際に握手はできないけど、私たちと電話をつないで会話の握手をする授業です。賀喜:今回も生徒が逆電レーンに並んでいますので、早速電話をしてみようと思います!――電話のコール音が流れる♪3人:もしも~し!生徒:もしもし! こんばんは~。3人:こんばんは!賀喜:逆電握手会への参加ありがとうございます! 早速ですけど、私たちとお話したいこととか、聞きたいことはありますか?リスナー:「閃光ライオット」(※)と「真夏の全国ツアー2025」(以下:全ツ)の明治神宮野球場でおこなわれる東京公演の2日目(9月5日(金))、3日目(9月6日(土))に参戦するので、楽しみ方や注目ポイントを教えていただけるとうれしいです。※「閃光ライオット」…今年は賀喜先生と和先生が応援アンバサダーをつとめる10代限定の夏フェス。3人:なるほど!賀喜:ちなみに、リスナーくんは何年生ですか?リスナー:高3です。井上:高3!賀喜:じゃあ受験生?リスナー:はい、そうです。3人:あら~!賀喜:そんななか参加してくれて、ありがとうございます!井上:「閃光ライオット」は8月7日(木)開催ですけど、遥香先生の誕生日の前日ですから!賀喜:そうなの!井上:もちろん、ファイナリスト9組のバンドを見るのも楽しみだけど“乃木坂46が好きだよ”って言ってくださる方には、“遥香先生の誕生日前日”というのが一大トピックスかな(笑)。リスナー:実は自分、遥香先生と誕生日が一緒で。3人:えー!?賀喜:8月8日?リスナー:はい!賀喜:“Same numbers”じゃん!井上・川﨑:すごい(笑)!井上:っていうことは、17歳のラストを一緒に過ごせるということですか?リスナー:そうですね。賀喜:あら! あの(メンバー3人いるなかで)言いづらいかもしれないけど……推しメンは誰ですか?リスナー:かっきーです!賀喜:お!? うれしい~!井上:遥香先生のどんなところが好きですか? 愛を聞きたいです。川﨑:なんだ~?リスナー:ずっと笑顔でいるところとか、たまにちょっとぼけ~っとしているところとかが……。3人:ハハハ(笑)!賀喜:それは、それはどういうこと!?リスナー:いや、面白くて!川﨑:かわいい♡賀喜:じゃあ、8月7日は「閃光ライオット」で一緒に楽しんでくれるんだよね?リスナー:あっ、絶対に楽しみます。井上:ちょっと圧を感じる(苦笑)。賀喜:全ツにも来てくれるんですよね?リスナー:はい、行きます。賀喜:楽しみ方や注目ポイントかぁ……さくたんはある?川﨑:やっぱり「真夏日よ」ですかね。賀喜・井上:あぁ~!川﨑:今コール動画も出ているので、良かったら観てみてください。リスナー:わかりました!井上:「真夏日よ」は、リスナーくんも「好き」と言っていた遥香さんの超絶かわいい笑顔がいっぱい見られるから、思う存分「かっきー!」って叫んでほしいです。リスナー:頑張ります!賀喜:(乃木坂46にとって)神宮でのライブって特別だし、この「真夏日よ」は“お祭り”みたいな曲で、今回の神宮でも“多分披露するんじゃないかな~?”って思うから(笑)。そこが一番の注目ポイントかも!リスナー:わかりました! ありがとうございます!!賀喜:お話できて楽しかった!リスナー:自分も楽しかったです!賀喜:参加してくれてありがとう!リスナー:いえいえ、こちらこそありがとうございました。またお願いします!3人:またね~!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info