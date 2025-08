パワーだけじゃない！日本ハム・万波中正が2ランスクイズを成功させる

プロ野球 最新情報

北海道日本ハムファイターズの万波中正が5日に行われた埼玉西武ライオンズ戦に「5番・右翼」で先発出場し、3回に2ランスクイズを成功させた。







0-0で迎えた3回裏、3点を先制した日本ハムはなおも1死二、三塁とし、打席には5番の万波が入った。



西武先発は昨季の新人王左腕・武内夏暉。万波に対して投じた2球目は146キロの外角高めのストレート。



これに対して万波がまさかのバットを引き、バントの構えで三塁側に転がすスクイズを敢行。



打球は三塁のJ.D.デービスのほぼ正面に飛んだが、三塁走者の石井一成が好スタートを切っており、デービスはホームを見ることなく一塁にジャンピングスロー。



二塁走者の郡司裕也はデービスが捕球するタイミング時に既に三塁を回っており、西武の一塁手のタイラー・ネビンもすぐにホーム送球したが間に合わず。ものの見事に2ランスクイズが決まった。



5番に座る万波が仕掛けたという点も意表を突いたが、西武内野陣の想定を上回る好スタートを切り、迷うことなくトップスピードで本塁に突入した日本ハムの走塁が光ったプレーだった。



この回一挙5点を奪った日本ハムは、続く4回にも1点を加え、結局6-1で西武に完勝した。









