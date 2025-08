恋人の異性の友達は…「めちゃくちゃ嫌だ！」or「全然気にしない」あなたはどっちのタイプ？ アンケート結果発表

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)内の人気コーナー「どっちのCat or Dog」では、日常のちょっとした選択をテーマに、リスナーに2択の投票をしてもらっています。7月31日(木)のテーマは「恋人の異性の友達は……めちゃくちゃ嫌だ! or 全然気にしない? どっち!?」。その結果とともに、パーソナリティのこもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)とアンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)のトークを紹介します。こもり校長:うーん、まあ嫌だよね?アンジー教頭:気にしないように……頑張る……!こもり校長:まあね。それができるならいいけど。アンジー教頭:でももう、仕方ないって思わないと。(相手に)罪があるわけじゃないし。あんまり「めちゃくちゃ嫌だ」って思いすぎると、自分が苦しくなる。だから、気にしないようにする!!●めちゃくちゃ嫌だ! 48.4%●全然気にしない 51.6%●彼氏が異性の友達と話してると嫉妬しちゃう。●自分も性別関係なく仲良くするタイプだから。●事前に関係性を説明してくれたら全然OK!――あなたはどっち派ですか?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info