新しい学校のリーダーズKANON「『もうどこまで仲良しなの？』って思うよね」過密スケジュールでも大切にしていたメンバー4人と過ごした時間とは？

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。7月30日(水)の放送では、結成10周年を振り返り、それぞれが思う「これは忘れられない!」という「フォーエバートピックス」を紹介しました。KANON:私は「忙しい中での、メンバーの家に行く時間」!MIZYU:あったね〜!SUZUKA:あったあった!MIZYU:どうしても、4人だけになりたくて。KANON:そう。RINちゃんの家に行ったり、あと生放送のリハと本番の途中の間の時間に、なんか私の家行って、遅刻しそうになって、4人で電車乗ったり(笑)。SUZUKA:そうや!KANON:関わる人たちが増えることって、めっちゃ嬉しいことだけど、4人での時間って必要じゃない? って気づきまして。4人の時間が取れるのがメンバーの家っていう。MIZYU:KANONの家に着いてさ、1時間もいられなくて、45分ぐらい滞在して、「よし、戻るぞ!」「やばっ、タクシー捕まんない……」「電車なら間に合うかも!?」ってなったね。KANON:RINの家に行くと、RINがカレーとか作ってくれて、MIZYUがドーナツ買ってきてくれて。SUZUKA:コーヒー淹れてくれて、コーヒー豆挽くのは、自分たちでやんねんな!RIN:そう、ゴリゴリを順番に! 疲れるから。KANON:「もうどこまで仲良しなの?」って思うよね。MIZYU:大切な時間だよね。SUZUKA:RINの家行くとき、昼間のこと多くなかった?MIZYU:昼間から夕方にかけてっていうか。SUZUKA:なんかすごい良かったよね。MIZYU:「何時までね」っていうのは決めてなかったじゃない。いつも家で会うときとかって。だからなんか、いつの間に真っ暗になってて。SUZUKA:4人で喋ってるときたまに思うねん。RIN来て、KANON来て、早く喋りたいねんけど、MIZYUが喋る。よし! 順番来た 「私はこう思う! こうなってこうぜ!」みたいな。MIZYU:確かに、順番に喋ってる! 自然とね。RIN:全員喋りたいから。SUZUKA:出番待ち。KANON:でも、そういうこといっぱいある。他にも話したいこといっぱいある。