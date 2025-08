“あざとい”屋台スイーツといえば…「りんご飴」or「わたあめ」どっちだと思う？ アンケート結果発表

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)内の人気コーナー「どっちのCat or Dog」では、日常のちょっとした選択をテーマに、リスナーに2択の投票をしてもらっています。7月28日(月)のテーマは「あざとい屋台スイーツといえば……りんご飴 or わたあめ? どっち!?」。その結果とともに、パーソナリティのこもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)とアンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)のトークもご紹介します。こもり校長:あざといって定義が難しいけど……りんご飴じゃない?アンジー教頭:そうかもね。ただ、りんご飴って食べるのがちょっと大変。前歯が強くないと「キュッキュッ」ってなるし(笑)。こもり校長:そう言われると、りんご飴って、ちゃんと食べたことないかも? わたあめは食べるけど。もうビジュアルで買っているっていう時点で、あざといじゃん?アンジー教頭:そうね、そう考えるとやっぱりんご飴かな。●りんご飴 52.5%●わたあめ 47.5%こもり校長:意外と半々だね! でも、どっちもあざとい感じはある(笑)。――「りんご飴」と「わたあめ」……あなたはどっちがあざとい屋台スイーツだと思いますか?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info