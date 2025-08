自転車「ながらスマホ」は1万2000円の反則金に！ 高校生も対象の「青切符制度」主な反則金の額は？

こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)とアンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)では、毎週月曜日に交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」を放送しています。

このコーナーでは、安藤全一(アンドウ・ゼンイチ)先生、通称“アンゼン先生”が交通安全に関するクイズを出題し、生徒(リスナー)が答える形式で進行します。

7月28日(月)の放送では、「青切符制度」の導入について解説しました。

▼詳しい解説▼

青切符制度の導入が決定

自転車の交通違反に対する「反則通告制度」、いわゆる“青切符”が、2026年4月1日から正式に施行されることが決まりました。

青切符とは、警察官によってその場で反則金の支払いを命じられる制度。対象は16歳以上。つまり、高校生もこの制度の対象となります。

【主な反則金(予定)】

●ながらスマホの使用 :12,000円

●車道の右側通行(通行区分違反) :6,000円

●信号無視 : 6,000円

●イヤホン・ヘッドホン着用運転 : 5,000円

交通ルールは「守らされるもの」ではなく、自分や周りの命を守るために必要なものです。今回の制度導入をきっかけに、ルールを再確認して違反とならないよう安全運転を心がけましょう。

監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会

