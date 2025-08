IS:SUE、「KCON LA 2025」で現地K-POPファンも大熱狂の迫力パフォーマンス

ガールズグループIS:SUEが、日本時間8月2日(土)にアメリカ・ロサンゼルスのCrypto.com Arenaで開催された「KCON LA 2025」に出演し、「SHINING (Korean ver.)」「Breaking Thru the Line (English ver.)」の2曲を披露、初出演ながら圧巻の歌声とダンスで観客を魅了した。

イエローとブラックを基調としたレザーの衣装に身を包んだIS:SUEは、鋭く堂々とした佇まいを際立たせながら、リズムに自然と体が揺れるナンバー2曲をパフォーマンス。 「SHINING (Korean ver.)」ではエキゾチックで迫力あるダンスブレイクに、「IS:SUE bring all the crowd to the yard (IS:SUEが魅了するわ)」とアリーナ全体に響き渡るシャウトで会場を沸かし、「Breaking Thru the Line (English ver.) 」へ。この日のステージのために用意したEnglish ver.をお披露目し、ダンサーたちとの息の合ったパフォーマンスと伸びやかな歌声で、会場はポジティブなエネルギーで包まれた。

MCでは、メンバーが英語で「KCON LAのステージは初めてですが、LAの皆さんにお会いできて嬉しいです! 皆さんの応援のおかげで、私たちもステージでより輝けるのだと思います。これからも私たちIS:SUEが皆さんの一日を輝かせる存在になれるように、止まらずに走っていきます」とLAの地でパフォーマンスできることへの感謝の思いを話し、観客からは大きな歓声が。さらに本ステージ以外にも、「Red Carpet」やFESTIVAL GROUNDS 内のブースに登場。REBORN(ファンネーム) や、多くのK-POPファンと直接ふれあい、交流を楽しんぁ。

また、日本時間8月1日(金)には、ロサンゼルスのAcademy Museum of Motion Picturesにて開催された「K-culture Night at the Museum with KCON」にも出演。会場は、アカデミー賞を主催するアメリカの映画芸術科学アカデミーが運営し、映画制作にまつわる芸術、科学、そしてアーティストたちに捧げられたアメリカ最大級の施設。施設内のシアターステージで、IS:SUEは、トークとスペシャルパフォーマンスを繰り広げた。