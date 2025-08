新しい学校のリーダーズRIN「みんなで泣きながらハグしたこともあった」結成10周年で思い出深いエピソードを明かす

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。7月30日(水)の放送では、結成10周年を振り返り、それぞれが思う「これは忘れられない!」という「フォーエバートピックス」を紹介しました。MIZYU:じゃあ私いきます! ちょっとポジティブかわかんないんだけど、2017年、2018年ぐらいに、小さなライブハウスでライブする日で、SUZUKA以外のメンバーが全員食あたりになって。でもSUZUKAはメインボーカルだから、SUZUKA以外の3人がその状態でブリッジするという。「最終人類」っていう曲で、あのパフォーマンスはもう忘れられないなと。だけど、ライブで手を抜くっていう概念がなかったんでよね。「0でやらないか、もうやるなら120いっちゃうか」みたいにパフォーマンスを考えた結果、いつも通りになり。SUZUKAだけ食あたりにならなかったのに、ブリッジする役ではないから、食あたりでお腹ゲーゲーの3人がブリッジしているという、エクソシストな。RIN:でさ、MIZYUがすごい高熱明けでさ、「みんなで頑張ろうね!」って言ってステージ立って、終わった後、みんなで泣きながらハグしてたこともあった。KANON:覚えてる!MIZYU:高熱の期間、私がいなかったからさ。3人での時間が続いたから、「やっぱり4人って最高やと思った!」ってSUZUKAが言ってて。KANON:それで自撮りしたんだよ、4人で!MIZYU:動画があるんだよね! SUZUKAがずっと喋ってんの、3人泣いてるのに。「本当に4人でいれて嬉しい」とか言ってんのに、「3人ってことが最近は多かったけど、今日4人で久しぶりにライブできて最高やと思った! これからもこの熱量を伝え続けていくぞ!」って1人で言ってんの(笑)。SUZUKA:俺、うざい(笑)。KANON:そんなことだらけだった、ずっと変わってない。SUZUKA:変わってないな、わしらな。MIZYU:止まらないわ。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info