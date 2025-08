新しい学校のリーダーズSUZUKA「本当に尊い瞬間だった」ロサンゼルスでのメンバー4人のグループ生活を振り返る

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。7月30日(水)の放送では、結成10周年を振り返り、それぞれが思う「これは忘れられない!」という「フォーエバートピックス」を紹介しました。SUZUKA:私の「フォーエバートピックス」は……LAでの夜です!MIZYU:え〜、どれ? どの?SUZUKA:謎にクリスマスソング流して、大暴れした夜、覚えてます?MIZYU:ハロウィンの夜でしょ?KANON:あれ、ハロウィンだったんだっけ?MIZYU:そう。LAのハロウィンパーティーやってる通り、もう通行止めにもなってるとこに行って。帰ってきたときに「ハロウィン終わったね」って思ったんだよね。だから多分0時越したぐらいに、めっちゃクリスマスソング流して踊りまくった。SUZUKA:あのときの感覚、夜に限らず、他にも、「Happy Hormones」の歌詞書いてるときの朝のあの感覚も、すっごいエモーショナルやったなと思って。寝ぼけて、もう、投げやりみたいな感じで歌詞考えてたやん。で、「二酸化炭素ちょうだ〜い」って言ったら……。KANON:二酸化炭素いらな〜い。MIZYU:酸素でしょ、欲しいの。SUZUKA:そうそう「人間欲しいの酸素やから」みたいな。MIZYU:二酸化炭素いらないから、地球温暖化だから、とか。SUZUKA:これ歌詞にしようかみたいな。KANON:そのまま入ったね。SUZUKA:LAでの曲作り含め、全体的な4人のグループ生活(の思い出が印象深い)。(ラッパーの)Cardi B(カーディ・B)からリプライがきたから、「すぐに返信しよう、そのための動画撮ろう」ってなったときの。みんな衣装すぐに部屋でバッって着替えて、リビングに集まって、「じゃあ庭で撮るか」って言って撮ってるとき、すごい「フォーエバートピックス」やなと思った。あの瞬間って、絶対同じ気持ちにはなれない、もう一生なれないからさ。本当に尊い瞬間だったなと思った!RIN:私もそう思う。MIZYU:一生喋れちゃうな、これ。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info