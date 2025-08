新しい学校のリーダーズSUZUKA「一生一緒にいてくれや」活動10年でメンバーの“印象深い思い出”とは？

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。7月30日(水)の放送では、結成10周年を振り返って、それぞれが思い出深かった場面について語りました。SUZUKA:我々、新しい学校のリーダーズですが、今月7月で結成10周年を迎えました!私たち、出会ったときは何歳でしたか?KANON:12歳? 13歳?MIZYU:(私は最年長なので)15歳? 16歳? だったかな?RIN:そうだよね!KANON:徐々に結成してきたもんね。SUZUKA:いや、小指を合わせて、時代に呼ばれて集まったから、徐々にとかじゃないから!MIZYU:一瞬だし!KANON:ビシバシとね、一瞬でね!SUZUKA:ライブ初日の前日くらいに集まったから! 「明日やろか」みたいな。MIZYU:そういう設定でやらせてもらってます。RIN:今夜は、そんな10周年を振り返るこちらの授業をお届けします! 「フォーエバートピックス」! この10年のなかでそれぞれが思う、「これは忘れられない!」という4つのトピックスを紹介していきます。もちろんライブの話とか、海外進出させてもらった話とか、私たちのなかではいっぱいトピックスがあるじゃない、この10年。KANON:ありすぎますよ!RIN:ありすぎるんだけど、今回は、オフィシャル的じゃないところ、メンバーしか知らない部分とか、内側の人しか知らないもの。MIZYU:マニアックなところをつまんで。KANON:つまもつまも。MIZYU:ピンセットで、毛抜きで抜いていきたいと思います!KANON:毛穴から行きましょう!RIN:私がパッと思いついた景色から行かせていただきます! 私の「フォーエバートピックス」は……大阪で、SUZUKAの実家で朝ごはんを食べていたあの景色!MIZYU:確かに、一生忘れないよね〜。SUZUKA:一生一緒にいてくれや。RIN:大阪遠征のときは、いつもホテル泊まりとかじゃなくてね、SUZUKAの実家によく泊まらせてもらってて。お泊まりして、次の日、ライブ当日の朝にSUZUKAのお母さんが、おいしい朝ごはんをいっぱい並べてくれて。パンも4人で分けられるように、いろんな種類のパンを4等分にしてくれて。スープもおいしかったし、アボカドとエビのもおいしかったし、玉子焼きもおいしいし、ナスの上に豚肉のってるやつもおいしいし!KANON:ナス豚! ナス豚好きよ、私。RIN:もう、すごい思い出深い!SUZUKA:いや、嬉しいね。喜ぶな〜大女将が。KANON:SUZUKAの部屋で、夜、ちょっと照明を落として、お花のピンクのライトつけて、暗闇のなかで次の日のライブの確認をみんなでする。SUZUKA:エ〜ンドレス!全員:青春!KANON:寝ぼけながら、みんなで。SUZUKA:雑魚寝でな。MIZYU:やってた〜! 胸が苦しくなっちゃう!KANON:またあれやりたいよ!MIZYU:確かに、「フォーエバートピックス」です!KANON:ちょっとそれ、私も浮かんじゃったよね! 良かったわよ。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info