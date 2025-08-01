ホベルト・サトシ・ソウザ、堀江圭功、中島太一、アラン“ヒロ”ヤマニハ、金田一孝介、矢地祐介、佐藤将光、梅野源治、芦澤竜誠、高木凌、三宅輝砂、冨澤大智、芳賀ビラル海、榊原信行CEOが31日、『RIZIN.51』追加対戦カード発表記者会見に登場。試合への意気込みを語った。
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