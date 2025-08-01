千葉ロッテマリーンズ、スペシャルイベント「マリーンズ夏祭」で千葉県内…

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千葉ロッテマリーンズは8月20日(水)から21日(木)の東北楽天戦、23日(土)埼玉西武戦、29日(金)福岡ソフトバンク戦 (いずれもZOZOマリンスタジアム 18時00分試合開始)の計4試合で球場正面エリアにて千葉県内の中高生による「和太鼓演奏」のパフォーマンスを行うことを発表した。
当日は、スペシャルイベント「マリーンズ夏祭 supported by KONAMI」が開催されており、球場正面エリアには特別装飾された「やぐら」が登場し、千葉県内の中高生による和太鼓演奏などのパフォーマンスが行われ、マリーンズ夏祭を盛り上げる。
千葉県内の中高生による和太鼓演奏は昨年に引き続き2年連続となる。
またその他、球場外周には射的やヨーヨー釣りなどの様々なゲームコーナーやお祭りならではの屋台グルメが登場し、球場外周が夏祭りの雰囲気に。パフォーマンス実施詳細は次の通り。
＜和太鼓演奏パフォーマンス実施詳細＞
【実施日時】8月20日(水)～21日(木)、23日(土)、29日(金)：16時00分～17時45分の間で随時パフォーマンス
【場所】ZOZOマリンスタジアム球場外周正面エリア
【出演】8月20日(水)：木更津総合高等学校 和太鼓部
8月21日(木)：桜林高等学校 和太鼓部
8月23日(土)：専修大学松戸中学校・高等学校 和太鼓部
8月29日(金)：千葉県立八千代高等学校 和太鼓芸能集団鼓組
※天候不良時は中止となる場合があります。
※その他日程は決まり次第球団公式サイトにてお知らせします。
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【了】