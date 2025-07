新しい学校のリーダーズSUZUKA「エモすぎるやろ！」 RINの恩師との関係性に感極まる!?

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。7月28日(月)の放送では、7月19日に千葉・幕張メッセでおこなわれた結成10周年記念ライブ「宣誓~個性や自由ではみ出し10年~」を振り返り、メンバーが感想を語り合いました。MIZYU:今回、出演者の方に(出てもらった)出演物もあるんだけど。一旦、出演者の方を言うと……「青春音楽部」、そして「新しい学校のダンサーズ」に出演してもらいました! 我々4人でステージに立っている時間もあったし、生のサウンドと一緒にお届けした時間もあったし、新しい学校のダンサーズの5人と、見せたことのない世界を新しく掛け算して、特別なショーが生まれたのは、みんなのおかげだったなと思います! みんなARIGATO!全員:ARIGATO!SUZUKA:青春音楽部は、私たちのファンクラブツアーのときからお世話になってるよね。ほんで、今年の夏フェスも一緒に、生のサウンドでみんなに音楽とパフォーマンスっていうのをぶちかませたらなと思っておりまして。ダンサーズもさ、言うたら、演出をやってくれたのが、RINちゃんのね。RIN:そう、Zoo-Zooさんという、私が小学校3年生ぐらいの頃からずっとお世話になってた師匠で。結成10周年っていうタイミングで、一緒にこういう風にできたっていうのは、とてもとても感激ですし、しかもリーダーズのメンバーのみんなが私の大好きな先生のこと「大好き」って言ってくれてるのもすごく嬉しいし。SUZUKA:や、でも、すごいで。小学3年生から一緒でさ。私たちはもうリーダーズとなってお会いしてる方やけど、「RINからしたらもうどんな感覚なんやろう?」と思った。「エモすぎるやろ!」って!RIN:エモすぎて本番前、顔見るだけで泣きそうになった。MIZYU:私でも泣きそうになるよ、Zoo-Zooさんに抱きしめられると。なんかもう、「ママ!」みたいな気持ちになる!SUZUKA:めちゃめちゃ最高なスペシャルな人たちと一緒にできたよね。……出演物に関しては?KANON:まずはマッスルな私たち。SUZUKA:「Muscle AG!」!MIZYU:去年のツアーのときの千秋楽に出てきた、本物のMUSCLE AG!じゃなくて、画面の向こうに猛大な宇宙ができていて、そちらの方から中継みたいな形で。「Fly High」っていう曲のときに、我々の背後に映像として映し出されたわけなんですけども。KANON:ちょっと強すぎたよね。MIZYU:異次元! ちょっと見てもらいたい。出演していただきました。Muscle AG!さん、ARIGATO!全員:ARIGATO!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info