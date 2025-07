ブランデー戦記、初のZepp Shinjukuワンマンを掌握した全記録

6月から7月にかけて敢行されたブランデー戦記の全国ツアー「BRANDY SENKI 1ST ALBUM RELEASE TOUR」。そのツアーファイナル公演が、7月20日、Zepp Shinjukuにて行われた。今回は、3人にとって初のZeppワンマンとなった同公演の模様をレポートしていく。

はじめに結論から書いてしまえば、破格のスケールと深度を誇る、圧巻のロックアクトだった。3人にとって、Zeppを掌握することなどもはや余裕なのだろう。楽曲が誇るスケールの雄大さ&深淵さに、やっとワンマンの会場の大きさが追いついてきたように思う。ホールやアリーナを沸かす未来も既にはっきりイメージできる。そんなライブだった。順を追って振り返っていく。

1曲目は、「春」。蓮月(G・Vo)の歌は、どこか淡々としていてクールな印象を与えるが、次第に3人のバンドサウンドが熱き昂りをみせ、その熱がじわじわとフロアに伝播していく。ツアーの6本目ということもあってか、3人が鳴らすサウンドの渾然一体さは、かつてなく極まっている。間髪入れずに、「ストックホルムの箱」へ。観客は、熱烈なハンズクラップで3人のライブパフォーマンスを彩り、そして、蓮月のコードストロークに合わせて拳を高く突き上げる。その後のサビのカオティックな狂騒は凄まじいもので、この日集まった観客が3人に寄せる期待の大きさをありありと感じた。

蓮月(G・Vo)

続けて、全てのパラメータを攻撃力に振り切ったようなエッジーな轟音のバンドセッションを経て、「僕のスウィーティー」へ。みのり(B・Cho)は、「歌える?」「もっと聞かせて」と観客にコールを求め、ステージの縁まで繰り出し、マイクをフロアに向けながら歌声を引き出していく。観客は、めいっぱいの歌声を重ね、また、まるでリミッターがぶっ壊れたかのように爆走するバンドサウンドに懸命に伴走していく。会場全体に満ちる壮大なエネルギーに、冒頭から何度も圧倒された。

みのり(B・Cho)

「The End of the F***ing World」では、天井のミラーボールがゆっくりと回転する中、夢現の境界を彷徨うようなドリーミーなフィーリングがもたらされていく。蓮月とみのりのコーラスワークも美しい。続けて、ボリ(Dr)の豪快なドラミングに、深いサステインの効いたギターのロングトーンが重なり、雄大なスケールを描き出していくバンドセッションへ突入。その流れを受けて、「Coming-of-age Story」へ。蓮月の歌を通して、この曲に宿る切実なエモーションが高い解像度をもってありありと伝わってくる。また、3人のバンドサウンドも、観客のエモーションと分かちがたく呼応し合うライブアンセムとしての輝きを放っていて、彼女たちのライブバンドとしての今まで以上の進化を強く感じた。

ボリ(Dr)

3ピースサウンドの引き算の美学が際立つ「Twin Ray」を経て披露されたのは、「悪夢のような」。ドリーミーなシンセリフによって儚く切ない世界がゆっくりと立ち上がり、ラストのサビでは、煌びやかな光を燦々と放つミラーボールが回転。深淵な世界へと深く引き込んでいく展開は、続く「メメント・ワルツ」で、さらにディープに、さらにダークに。3人のサウンドを彩る同期の絢爛なストリングス。万華鏡のような幻想的なライティング。そして、心の奥底の感情を目指していく潜っていくような蓮月の歌。終盤、バンドサウンドが一気に激烈な昂りを見せる。狂気的でありながら、なぜか不思議と心地よい。今回のライブの中盤の鮮烈なハイライトを飾る名演だった。

「黒い帽子」と「水鏡」という対照的な2曲を通して、バンド表現の幅と奥行きをさらに見せつけた後、MCパートへ。蓮月は、「ツアーファイナルということは、ただでは終われないですよね。新曲をやります」と告げ、未発表の新曲「赤いワインに涙が・・・」を披露。カントリーのテイストを強く打ち出したサウンド。その中に響く歌謡性の高い歌のメロディ。パーソナルな心象風景の中で揺れ動く、愛憎がミックスされたアンビバレントな感情。切実でありながら、とめどないほどにロマンチック。バンド表現のさらなる深化を示すような一曲で、リリースへの期待が高まる。

「ツアーファイナル、まだまだいけますか」という蓮月の問いかけから、ライブは怒涛の終盤戦へ突入。3人はここから、ロックバンドとしての野性をさらに遺憾無く解放していく。原点の一曲「Musica」では、蓮月がステージ中央に膝をつきながら渾身のギターソロを炸裂。「27:00」では、〈もっと感情的になってよ〉という歌詞に応えるように、観客が何度も拳を高く突き上げる。獰猛なバンドセッションから「Kids」へと雪崩れ込み、クライマックスへ向け、さらなる高揚が会場を満たす。その熱量は「土曜日:高慢」へと引き継がれ、何度も更新されてきたはずの熱狂のピークが再び更新されていく。圧巻の展開だ。

「私にとってすごく大切な曲をやります」。蓮月の前置きを経て披露されたのは、「Fix」。ピンスポットライトを受け、一人、ギター弾き語りで歌う蓮月。そこに重なるみのりのコーラス。2番からバンドイン。シンプルに研ぎ澄まされたバンドサウンドが蓮月の歌に優しく寄り添い、そして彼女の歌によって、心の奥の本音がゆっくりと滲み出ていく。その親密な響きが、深く胸を打つ。今回のライブ、および、今回のツアーを締め括ったのは、「ラストライブ」。「ありがとうございました。ブランデー戦記でした」という蓮月の言葉を合図に、一気に加速。再び並々ならぬ熱狂空間と化すフロア。鮮やかな疾走の果てに辿り着いた熾烈な大団円。蓮月が床に置いていったギターのフィードバックノイズが、彼女が去った後もいつまでも鳴り響いていた。切り裂くようなノイズの響き、その鮮烈な余韻が、いつまでも胸の中で消えない。

セットリスト

1. 春

2. ストックホルムの箱

3. 僕のスウィーティー

4. The End of the F***ing World

5. Coming-of-age Story

6. Twin Ray

7. 悪夢のような

8. メメント・ワルツ

9. 黒い帽子

10. 水鏡

11. 赤いワインに涙が・・・

12. Musica

13. 27:00

14. Kids

15. 土曜日:高慢

16. Fix

17. ラストライブ

