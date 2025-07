驚異のギターでフジロックを席巻、天才マーシンが挑んだ「新型パフォーマンス」の全容

ポーランドからやってきた24歳のギタリスト、マーシン(Marcin)。驚異的な演奏技術はここ日本でも話題を呼び、昨年5月の初来日ツアーは全公演ソールドアウトとなった。そんな彼がフジロック初日・7月25日のRED MARQUEEに出演。「完全に新しいパフォーマンスになるよ」と直前のインタビューで語っていた彼、そのヴィヴィットな才能を見届けようと大勢の観客が集まった。

全身を黒に包んだシックな装いで登場したマーシン、ウォーミングアップと言わんばかりに高速のフレージングを披露すると歓声が上がる。同時に、重々しいサブベースとマーシンの叩くアコースティック・ギターのボディの鳴りがRED MARQUEEの天井までヒリヒリ響く。彼が単なる超絶技巧のギタリストではなく、全体のサウンドデザインまで加味した上でアレンジを施す優れたミュージシャンであることは明らかだ。「こんにちはフジロッーク!」という快活な挨拶と共にフラメンコを想起させる高速のアルペジオを繰り出すと観客は完全にノックアウト。後方で涼やかに寛いでいたフジロッカーたちも思わず身を乗り出す勢いだ。

Photo by Yuki Kuroyanagi

Photo by Yuki Kuroyanagi

彼のアレンジャーとしての巧みさが表れたのは「Just the Two of Us」。これまで幾度となくカバーされ、鉄板のコード進行として広く知れ渡っている楽曲をどこでも食べたことのない味付けで提供することにより、その異能さが浮き彫りになる。続く「Bite Your Nali」ではダンサブルなビートに合わせてなんとエレキ・ギターを持ち、こちらも鮮やかに弾きこなす。マーシンがエレキ・ギターをライブで用いるようになったのはつい最近のこと、フジロックで披露した新基軸の一つだろう。その後の「Life Force」に「Art Of Guitar」ではトラップメタルを想起させるエクストリームな展開を作り、それまでのプレイでは前景化していなかったロックの側面が強調される。

かと思えばアコギに持ち替えて「Toccata」をプレイすると、クラシックを通過した彼ならではの正確無比なレガートが飛び出してくる。スタッフの差し出したタオルに「ありがたいですね〜」と返す可愛らしい側面が相変わらずだ。この日はステージ後方のスクリーンにマーシンの姿が映し出され、表情も込みで鑑賞することができた。同時にアメイジングな運指も詳細に確認することができ、彼のプレイを研究したいプレイヤーにとっても嬉しい演出となった。

Photo by Yuki Kuroyanagi

Photo by Yuki Kuroyanagi

Photo by Yuki Kuroyanagi

レッド・ツェッペリン「Kashmir」にシステム・オブ・ア・ダウン「Toxity」などのロックの名曲のリアレンジを織り交ぜながら、エンタメ性に富んだショーが続く。オーディエンスを巻き込み、ギターを介したコールアンドレスポンスのような時間も設けられた。ベースラインをマーシンが弾き、ボディで鳴らしたキックを観客の拍手に合わせ、さらにパーカッションとメロディを足していく……こうした娯楽性に富んだ演出ができるのは、全ての要素を自分の身体とギア一つで完結させられることのできるパーカッシブギターならではの魅力だろう。ライブ巧者としての成長を実感させる一幕だった。

至高のギターテクニックの博覧会でありながら、表現者としての深みをアレンジの幅によって強調したマーシン。最終盤のMCでは「僕は小さな町から14歳の頃に音楽を始めて、10年経ってアジアのフェスで3000人も人を集めることができたんだ!」とエモーショナルに語ると、自身の技術の真髄を詰め込んだ代表曲「Carmen」で全てを出し切るかのようにパッショネイトなプレイを見せ、ラストはステージに倒れ込みながらも眩い速度で弾き切った。日本国旗を掲げながら「大好き! ありがとう!」と伝えステージを去った彼、圧巻と愛着をRED MARQUEEに残して60分のショーは閉幕した。

Photo by Yuki Kuroyanagi

マーシン

「フジロック (Day1) @ RED MARQUEE」セトリプレイリスト

https://bio.to/Marcin_Fujirock

マーシン単独公演

Art of Guitar Tour - Japan 2025

2025年12月12日(金) 大阪・サンケイホールブリーゼ

2025年12月13日(土) 名古屋・THE BOTTOM LINE

2025年12月14日(日) 東京・The Garden Hall

詳細・チケット情報:https://smash-jpn.com/live/?id=4498

