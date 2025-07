夏休みの宿題は「最初に頑張る派」or「ラストスパート頑張る派」あなたはどっち？ アンケート結果発表

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)内のコーナー「どっちのCat or Dog」では、日常のちょっとした選択をテーマに、リスナーに2択の投票をしてもらっています。7月23日(水)の放送では、「夏休みの宿題は……『最初に頑張る派』or『ラストスパート頑張る派』どっち?」というテーマで投票を実施しました。こもり校長:僕は……夏休みの宿題は「出さない派」でした……。アンジー教頭:(アンケート回答の)選択肢外!「出さない」っていうのあるんだ? 私はですね、学生時代は、あの……本当に申し訳ないです……。出してないです……。こもり校長:こもり&アンジーは、「SCHOOL OF LOCK!」史上一番ダメな代になってしまいました……(汗)。アンジー教頭:ダメな代だわ、出さないのは。スミマセン……。でも、大人になってからは「最初に頑張る」派! 書かなきゃいけないアンケートとか、頑張って(最初にやる)。こもり校長:そしたら俺は、「ラストスパートを頑張る」派!アンジー教頭:やっぱりね、大人になってから「やることが大事」ということに気づいた。こもり校長:そうね。宿題はやんなきゃダメだからね!アンジー教頭:絶対! 大人になった私たちが言う。やったほうがいい!!こもり校長:やんなきゃダメだよ!●「最初に頑張る派」47.4%●「ラストスパート頑張る派」52.6%・夏休みの終わりに苦しい思いをしたくないから今頑張っていますこもり校長:でもさ、ならして(毎日やって)ずっと苦しいほうが嫌じゃない? って俺は思うわけ。・夏休みの最初は勉強のスイッチが入らないアンジー教頭:わかるよ~! 頑張ろう!!こもり校長:まさに今、このラジオを聴いて「耳が痛い」「心が痛い」と思っている生徒もいると思う。でも、まだ夏休みは始まったばかりだからやるなら今!アンジー教頭:そうだね、楽しみながら。でも苦しさも大切ですから。こもり校長:だから「今日、校長と教頭が言っていたら1ページやってみようかな?」みたいな感じで進めてもらえたら。アンジー教頭:うんうん! そんなテンションで進めてみると、もしかしたらいいのかもしれない。頑張れ~!こもり校長:本当に心から応援してる!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info