乃木坂46賀喜遥香「首に変な力が入っちゃって筋肉痛になってた」最新シングル「Same numbers」のMV撮影で大変だったことは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。7月24日(木)の放送では、先週に引き続き同期メンバーの筒井あやめ先生が登場! ここでは、7月30日(水)リリースの39枚目シングル「Same numbers」のミュージックビデオ(以下:MV)について語り合いました。賀喜:「Same numbers」のMVが公開されました!筒井:ね! メンバーの表情がすごく素敵だったな~。賀喜:かっこよかった、すごい崖のところで踊って。筒井:一人ひとり崖の上まで登るのが大変で、サバイバルしている気持ちでした。賀喜:そうなんだ! どうやって登ったの? ロッククライミング?筒井:そんなにガチではないよ(笑)。砂だったから足を持っていかれたりして上まで行くのが大変だった、という裏話です。賀喜:実はいろいろと『8』のことも……ポーズのこともあったけど、できあがった映像を見たら思っていた以上に「8」がいっぱいあって(笑)。筒井:いっぱいあった(笑)!賀喜:一番最初に「8に愛されています」って言ったときは、私に個性がないから無理やりひねり出して、サンシャイン池崎さんが言ってらっしゃったのをお借りして、「8に愛された女~! ボコン!!」なんて言っていたのに……こんなことになるなんて思わなくて(笑)。筒井:曲になりましたよ(笑)。すごいね!賀喜:すごいよね! 本当にビックリしてる(笑)。筒井:MV撮影の日は、ずっと踊ってた。賀喜:そうだね~。筒井:かっきーは特にずっと踊っていて。“足、大丈夫?”って……。賀喜:うん、大丈夫だった! でも、ハーネスを付けて吊るされて、寝転んでいる状態で撮影したの。だから、真っすぐピーンってしていなきゃいけなかったから首に変な力が入っちゃって……。筒井:たしかに難しそう。賀喜:(次の日に)起きたら、体より首が筋肉痛になってた。筒井:へぇ~! 初めて吊るされた?賀喜:いや、何回かあるけど……。筒井:すごい! 吊るされた経験あるんだ(笑)。賀喜:うん(笑)。でも、結構長いあいだ吊るされて撮ったのは初めてで“しんどい”と思っても(撮影が終わるまでは)言えないから……。筒井:1人で頑張って耐えて……。素敵なMVになって良かったな~!賀喜:良かったね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info