ライブで「写真を撮りたい」派が半数超え!? アーティストたちのリアルな声は？「ライブの『写真を撮って思い出を残したい』or『記憶だけに留めて余韻に浸りたい』どっち？」アンケート結果発表

「ラジオの中の学校」、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)内のコーナー「どっちのCat or Dog」では、日常のちょっとした選択をテーマに、リスナーに2択の投票をしてもらっています。7月22日(火)の放送では、「ライブ中は……『写真を撮って思い出を残したい』or『記憶だけに留めて余韻に浸りたい』どっち?」というテーマで投票を実施。ゲストとして、スリーピースバンド・UNISON SQUARE GARDENから斎藤宏介さん、シンガーソングライターで音楽プロデューサーのsyudouさん、そして当学校の"元校長"遠山大輔さん(お笑いトリオ・グランジ)も参加し、それぞれの視点で語りました。こもり校長:今は「撮影OK」なんていうライブも徐々に増えてきたところではあるけど。どうですか?syudou先生:これ僕、結構(意見が)変わってきて。最近は、(自身の)ライブで"ちょっとOK"な部分を作るようにしました。この間(5月31日)、武道館ライブ(syudou Live 2025「美学」)をやったんですけど、そこでは「この曲は撮っちゃってください!」みたいなのが、ちょっと今っぽくて好きかなっていうふうに(思うようになりました)。こもり校長:確かに今っぽいですよね!アンジー教頭:アーティスト側の視点。斎藤先生:僕も基本的には写真NG派なんですけど、最近、僕がもう1つやっているTenTwentyというバンドで「1曲だけ撮影OK」というコーナー作ったんですけど、意外と嫌じゃないなと思って。こもり校長:撮られるのも。斎藤先生:そうですね。高いお金を払ってきてくれてる人に対して、"お土産"になるじゃないですか。家に帰ってその動画を何回も観て、また次のライブ行きたくなるという意味では、"ナシじゃないな"って、ちょっとグラグラきている最中です。とーやま元校長:("自身もアーティスト"というボケで)僕は「アンコールだけOK」って感じでした(笑)。●「写真を撮って思い出を残したい」54.3%●「記憶だけに留めて余韻に浸りたい」45.7%・写真を撮って、その日1日を(後日個人で楽しみための)作品にしたい。・叫びすぎて撮る余裕がない(笑)。――変化しつつある"ライブ撮影"の文化。あなたはどちら派ですか?