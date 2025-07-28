「POP YOURS OSAKA」第三弾ラインナップでFANIとPxrge Trxxxper

10月18日（土）に大阪城ホールで初開催されるヒップホップフェスティバル「POP YOURS OSAKA」の第三弾ラインナップが発表された。

第三弾ラインナップは、幕張でも展開されている新鋭アーティストが立て続けにショットライブを行うNEW COMER SHOT LIVEでFANIとPxrge Trxxxperの2組。

「POP YOURS」は2022年より千葉・幕張メッセでスタートし、年々注目度を増しているヒップホップフェスティバル。今年もチケットは即完売。関東圏外からの来場者も増加する中で、待望の関西初開催となる。

第三弾発表と合わせて、チケットの三次先行の申し込み受付が7月30日（水）までスタート。A席スタンドチケットのみの販売となっている。

＜ライブ情報＞

POP YOURS OSAKA 2025

2025年10月18日（土）大阪城ホール

時間：開場12:00 / 開演13:00

https://popyours.jp/osaka2025

出演者：

Awich

Tohji

LEX

bZm

Elle Teresa

guca owl

Kaneee

MFS

MIKADO

Red Eye

STUTS

Vingo

NEW COMER SHOT LIVE （New）

FANI

Pxrge Trxxxper

and more

（AtoZ）

チケット：

オフィシャル3次先行（※抽選制）

受付期間：7月28日（月）19:00〜7月30日（水）23:59

受付URL ローソンチケット：https://l-tike.com/popyours-osaka/