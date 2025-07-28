「POP YOURS OSAKA」第三弾ラインナップでFANIとPxrge Trxxxper

10月18日（土）に大阪城ホールで初開催されるヒップホップフェスティバル「POP YOURS OSAKA」の第三弾ラインナップが発表された。
第三弾ラインナップは、幕張でも展開されている新鋭アーティストが立て続けにショットライブを行うNEW COMER SHOT LIVEでFANIとPxrge Trxxxperの2組。
「POP YOURS」は2022年より千葉・幕張メッセでスタートし、年々注目度を増しているヒップホップフェスティバル。今年もチケットは即完売。関東圏外からの来場者も増加する中で、待望の関西初開催となる。
第三弾発表と合わせて、チケットの三次先行の申し込み受付が7月30日（水）までスタート。A席スタンドチケットのみの販売となっている。
＜ライブ情報＞
POP YOURS OSAKA 2025
2025年10月18日（土）大阪城ホール
時間：開場12:00 / 開演13:00
出演者：
Awich
Tohji
LEX
bZm
Elle Teresa
guca owl
Kaneee
MFS
MIKADO
Red Eye
STUTS
Vingo
NEW COMER SHOT LIVE （New）
FANI
Pxrge Trxxxper
and more
（AtoZ）
チケット：
オフィシャル3次先行（※抽選制）
受付期間：7月28日（月）19:00〜7月30日（水）23:59
受付URL ローソンチケット：https://l-tike.com/popyours-osaka/