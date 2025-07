夏に注意！「自転車タイヤ」が「パンク」しやすい意外な原因は？

こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)とアンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)では、毎週月曜日に交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」を放送しています。

このコーナーでは、安藤全一(アンドウ・ゼンイチ)先生、通称“アンゼン先生”が交通安全に関するクイズを出題し、生徒(リスナー)が答える形式で進行します。

7月21日(月・祝)の放送では、「自転車のパンク」に関するクイズが出題されました。

【質問】

自転車のタイヤがパンクしやすい季節はいつでしょうか?

【答え】

夏

▼詳しい解説▼

自転車タイヤのパンク

自転車のタイヤがもっともパンクしやすい季節は「夏」とされています。これは、気温が高くなることでタイヤ内の空気が膨張し、チューブ内の空気圧が上昇しやすくなるためです。その結果、通常よりもパンクしやすい状態になるのです。

さらに、虫ゴムと呼ばれるタイヤの空気漏れを防ぐ部品は暑さに弱く、夏場には劣化しやすい傾向があります。亀裂が入ったり、乗っていない間にも空気が抜けたりするケースもあり、知らず知らずのうちにタイヤトラブルが起こる可能性もあります。

タイヤは「走る・止まる・曲がる」という、自転車の基本動作すべてを支える重要なパーツです。タイヤの劣化や異常を放置すると、スリップや転倒など大きな事故に繋がる恐れがあります。

そのため、こまめな空気圧のチェックやタイヤの状態確認が欠かせません。特に夏場は、亀裂・摩耗・空気の減りなどに注意し、異常があればすぐに修理や交換を行うよう心がけましょう。

監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会

