宮世琉弥「ジャスミンみたいな甘い香りですごく好き」散歩中に気になって調べた植物とは？

俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥(みやせ・りゅうび)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」(毎週水曜23:08頃~)。7月16日(水)の放送では、生徒(リスナー)から届いた“美”に関するメッセージを紹介しました。私が最近美しいと感じたものは、青もみじです。青もみじは新緑のもみじのことですが、秋のもみじに負けないくらい、とても美しかったです。先日、家族と一緒に静岡県の小國神社という神社の青もみじを見てきました。青もみじは葉っぱが透き通ったさわやかな緑色で、陽の光に当たってキラキラ輝いていました。琉弥先生もよかったら青もみじを見に行ってほしいです~!(17歳)青もみじってそういうことか! じゃあ僕も見たことあるんだ。たぶん、枯れ葉になる前のってことだよね。(リスナーから送られてきた写真を見て)綺麗! 今も咲いていますよね。最近よく散歩をするんですけど、光が当たったときの影が独特で綺麗ですよね。その木漏れ日をよく撮ります。あとは、最近だとクチナシの白い花が季節的に咲いているんですけど、ジャスミンみたいな甘い香りですごく好きですね。散歩をするようになって植物を調べたりするんですけど、嗅いでみたらすごくいい香りでした。みなさんも散歩をしているときに見かけたら、ぜひ嗅いでみてほしいなと思います。私が最近美しいと感じたものは、琵琶湖の景色です! 晴れの日に太陽の光が反射している琵琶湖はとても綺麗です! 夏には琵琶湖花火大会などもあるので、琉弥くんも来てください! 写真だとあんまり伝わらないかもしれないけれど、生で見ると鳥の鳴き声とかも聞こえて、本当に綺麗なんです!(13歳)綺麗! やっぱり大きいんですね! 僕って琵琶湖に行ったことがあるかな? 日本一大きい湖か……そんな場所が地元にあるのっていいですね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info