Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「梅干しの種を…」“夏が始まったな”と感じる瞬間は？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。7月21日(月・祝)の放送では、"夏が始まったな"と感じる瞬間について語りました。大森:夏が始まりましたね! さすがに7月末は夏が始まっているわけですよ、若井さん!! 若井さんは、どういうときに「夏が始まったな」と思いますか?若井:そうね~…あの、梅干しの種! 梅干しの種を舌でコロコロ転がしてるときかな!大森・藤澤:…………。大森:……ありがとうございますっ!若井:うぇっへ~い!番組では他にも、ミセス史上最大規模となるアニバーサリーライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE~FJORD~」(7月26日(土)、27日(日)@神奈川県・山下ふ頭)について語る場面もありました。