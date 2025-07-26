『超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り』試合前インタビューが25日、都内で実施され、出場選手が意気込みを語った。
-----------------------------------------------------------------------
【RIZIN FIGHTING FEDERATION】
Website：https://jp.rizinff.com/
X：https://x.com/rizin_PR
Instagram：https://www.instagram.com/rizin_pr/
LINE：https://lin.ee/obLA11b
TikTok：https://www.tiktok.com/@rizinffofficial
-----------------------------------------------------------------------
（オススメ動画）
🎬【RIZIN】秋元強真、キレとパワーを併せ持つ打撃を披露 ダウトベック戦へ万全の仕上がり具合を見せる『超RIZIN.4 真夏の喧嘩祭り』合同公開練習
https://youtu.be/49RdBabO6po
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi