Mrs. GREEN APPLE大森元貴「『10万人ライブだ！』って言ってますけど、もうとんでもないっていうことを聞いてます!!」デビュー10周年アニバーサリーライブ開催目前にアピール

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。7月21日(月・祝)の放送では、ミセス史上最大規模となるアニバーサリーライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE~FJORD~」(7月26日(土)、27日(日)@神奈川県・山下ふ頭)の生配信・生中継・ライブビューイングなどについて語りました。大森:ということで、ライブ2日目(7月27日)は、WOWOWの生中継! 計15の配信プラットフォーム(PIA LIVE STREAM、Prime Video、U-NEXT、ABEMA、Hulu、FOD、テレ朝動画、Rakuten TV、Lemino、ニコニコ生放送、バンダイチャンネル、 FANY Online Ticket、ローチケ LIVE STREAMING、Streaming+、Beyond LIVE)で生配信(※2025年8月3日(日)の1日限定でアーカイブ配信あり)!全国325館での映画館ライブビューイング! そして、"みるハコ"(みるハコ by JOYSOUND)でのカラオケビューイング(カラオケボックスでライブ中継)!つまり、どこでも観られると! 家でも観られるし、出先でも観られるし、遊び先でも観られるし、もうどこでも観られるっていうことなので、「10万人ライブだ!」って言ってますけど、もうとんでもないっていうことを聞いてます!だから、ミセスをまだまだ気になりだして、ライブに行くのもどうしていいかわかんないけど……っていう人も、ちょっとお家で観てみるのもアリなのかな、と!藤澤:お友達とも、家族とも、1人でも!若井:いろんなシチュエーションで観てほしいぜ!