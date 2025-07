Mrs. GREEN APPLE大森元貴「ミセスらしい展開があったりとかして。そちらもぜひ楽しんでいただけたら」TDR夏イベントテーマソングの新曲を語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。7月21日(月・祝)の放送では、東京ディズニーリゾート®「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」テーマソングとして書き下ろした新曲「Carrying Happiness」などについて語りました。大森:7月19日、東京ディズニーリゾート®「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」テーマソングとして書き下ろした新曲「Carrying Happiness」が、フルサイズで配信スタートになりました~!藤澤:いぇ~い!大森:もう聴いてくれてるかな?若井:聴いてくれてるでしょう!大森:実は、短いバージョンだと伝えきれなかった部分が、フルになると結構目まぐるしい展開でございまして。ミセスらしい展開があったりとかして。そちらもぜひ楽しんでいただけたらなと思います。そして(7月19日に)放送された「音楽の日2025」!(ミセスの楽曲)「ダーリン」「ライラック」、そして東京ディズニーリゾート®からスペシャルパフォーマンスをお届けしました!「Carrying Happiness」をフルサイズで披露しまして、私はディズニー映画「ピノキオ」より「星に願いを」を歌いました~!

— 大森元貴STAFF (@MotokiOhmori_ST) July 19, 2025番組では他にも、ミセス史上最大規模となるアニバーサリーライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE~FJORD~」(7月26日(土)、27日(日)@神奈川県・山下ふ頭)について語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info