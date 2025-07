5月に5年ぶりとなるユニット名義での新曲「Main Job」を発表したGottz&MUDが、新曲「Run」をリリースした。

すでにアナウンスされているニューアルバムからの1曲と見える本作はNeetzによるソウルフルなトラック。

待望のニューアルバムは夏リリースとされており、続報は追って発表される。

<リリース情報>

Gottz & MUD

「Run」

発売日:2025年7月25日 (金)

Produced by Neetz

Mixed and Mastered by Ryusei at ebonyeyes studio

Cover Design : KAWARATORA DESIGN

配信リンク https://linkco.re/ZCcNVb8F