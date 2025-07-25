フジロックをライブ配信で楽しむ　視聴方法と配信タイムテーブルまとめ

7月25日（金）〜27日（日）にかけて開催されるフジロックの模様を、Prime VideoとTwitchのAmazon Music公式3チャンネルにて無料ライブ配信。GREEN STAGE、WHITE STAGE、RED MARQUEE、FIELD OF HEAVENの4つのステージで行われるパフォーマンスに加えて、出演アーティストのインタビュー動画なども配信予定。3日間の配信タイムテーブルをまとめた。

※掲載情報は7月24日（木）時点

※アーティストによっては、フルではなく、一部の配信のみになります。予めご了承ください。

※ライブのタイムテーブルと配信スケジュールが異なる場合があります。ご注意ください。

※配信アーティストは、予告なく変更する場合があります。

フジロック公式サイト：https://www.fujirockfestival.com/

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【2日目・7月26日（土）はこちら】

【3日目・7月27日（日）はこちら】

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◎1日目・7月25日（金）

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▼Ch.1

11:00~　US

13:00~　ROUTE 17 RocknRoll ORCHESTRA (feat. 山下久美子、甲本ヒロト、釘屋 玄、US、Liam Ó Maonlaí）

14:20~　MARCIN

15:50~　MDOU MOCTAR

17:10~　PARLOR GREENS

19:00~　Vaundy

21:10~　FRED AGAIN..

▼Ch.2

11:30~　トリプルファイヤー

12:40~　TOMOO

15:00~　BRAHMAN

16:20~　青葉市子

17:40~　MIYAVI

19:00~　MAYA DELILAH

20:30~　TYCHO

22:00~　Suchmos

▼Ch.3

11:30~　kurayamisaka

12:20~　おとぼけビ〜バ〜

13:20~　KIRINJI

15:10~　ANSWER TO REMEMBER

17:00~　HYUKOH & SUNSET ROLLERCOASTER

18:20~　PERFUME GENIUS

19:40~　OK GO

21:45~　EZRA COLLECTIVE

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◎2日目・7月26日（土）

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▼Ch.1

11:00~　CATRIEL & PACO AMOROSO

13:00~　君島大空 合奏形態

14:20~　YHWH Nailgun

15:50~　FAYE WEBSTER

17:10~　THE SKA FLAMES

19:00~　AFRICAN HEAD CHARGE

21:10~　VULFPECK

▼Ch.2

10:20~　downy

11:30~　mei ehara

12:40~　離婚伝製

14:00~　BALMING TIGER

15:10~　踊ってばかりの国

17:00~　JAMES BLAKE

18:20~　GINGER ROOT

20:10~　サンポマスター

22:00~　FOUR TET

▼Ch.3

11:30~　jo0ji

12:20~　FERMIN MUGURUZA

13:20~　THE PANTURAS

15:00~　STUTS (Band Set)

16:20~　NEWDAD

17:40~　JJJ

19:50~　BARRY CANT SWIM

21:00~　EGO-WRAPPIN'

◎3日目・7月27日（日）

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▼Ch.1

11:00~　RED HOT CHILLI PIPERS

12:40~　MEI SEMONES

13:40~　吾妻光良 & The Swinging Boppers

15:10~　GRACE BOWERS & THE HODGE PODGE

17:00~　LITTLE SIMZ

18:10~　Creepy Nuts

21:10~　VAMPIRE WEEKEND

▼Ch.2

10:20~　DYGL

11:30~　She Her Her Hers

13:00~　森山直太朗

14:20~　SILICA GEL

16:00~　ENGLISH TEACHER

18:00~　kanekoayano

19:10~　ROBERT RANDOLPH

20:30~　THE HIVES

▼Ch.3

11:30~　T字路s

12:30~　MONO NO AWARE

14:00~　まらしぃ

17:10~　JAKE SHIMABUKURO BAND

18:20~　ROYEL OTIS

20:10~　羊文学

21:20~　GALACTIC Featuring Jelly Joseph

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