フジロックをライブ配信で楽しむ　視聴方法と配信タイムテーブルまとめ

7月25日(金)〜27日(日)にかけて開催されるフジロックの模様を、Prime VideoとTwitchのAmazon Music公式3チャンネルにて無料ライブ配信。GREEN STAGE、WHITE STAGE、RED MARQUEE、FIELD OF HEAVENの4つのステージで行われるパフォーマンスに加えて、出演アーティストのインタビュー動画なども配信予定。3日間の配信タイムテーブルをまとめた。

※掲載情報は7月24日(木)時点

※アーティストによっては、フルではなく、一部の配信のみになります。予めご了承ください。

※ライブのタイムテーブルと配信スケジュールが異なる場合があります。ご注意ください。

※配信アーティストは、予告なく変更する場合があります。

フジロック公式サイト:https://www.fujirockfestival.com/

Amazon特設サイト:こちら

【2日目・7月26日(土)はこちら】

【3日目・7月27日(日)はこちら】

◎1日目・7月25日(金)

>>>Prime Video (Day 1) はこちら

>>>Twitch Amazon Music 公式チャンネル(JP)はこちら

▼Ch.1

11:00~ US

13:00~ ROUTE 17 RocknRoll ORCHESTRA (feat. 山下久美子、甲本ヒロト、釘屋 玄、US、Liam Ó Maonlaí)

14:20~ MARCIN

15:50~ MDOU MOCTAR

17:10~ PARLOR GREENS

19:00~ Vaundy

21:10~ FRED AGAIN..

▼Ch.2

11:30~ トリプルファイヤー

12:40~ TOMOO

15:00~ BRAHMAN

16:20~ 青葉市子

17:40~ MIYAVI

19:00~ MAYA DELILAH

20:30~ TYCHO

22:00~ Suchmos

▼Ch.3

11:30~ kurayamisaka

12:20~ おとぼけビ〜バ〜

13:20~ KIRINJI

15:10~ ANSWER TO REMEMBER

17:00~ HYUKOH & SUNSET ROLLERCOASTER

18:20~ PERFUME GENIUS

19:40~ OK GO

21:45~ EZRA COLLECTIVE

◎2日目・7月26日(土)

>>>Prime Video (Day 2) はこちら

>>>Twitch Amazon Music 公式チャンネル(JP)はこちら

▼Ch.1

11:00~ CATRIEL & PACO AMOROSO

13:00~ 君島大空 合奏形態

14:20~ YHWH Nailgun

15:50~ FAYE WEBSTER

17:10~ THE SKA FLAMES

19:00~ AFRICAN HEAD CHARGE

21:10~ VULFPECK

▼Ch.2

10:20~ downy

11:30~ mei ehara

12:40~ 離婚伝製

14:00~ BALMING TIGER

15:10~ 踊ってばかりの国

17:00~ JAMES BLAKE

18:20~ GINGER ROOT

20:10~ サンポマスター

22:00~ FOUR TET

▼Ch.3

11:30~ jo0ji

12:20~ FERMIN MUGURUZA

13:20~ THE PANTURAS

15:00~ STUTS (Band Set)

16:20~ NEWDAD

17:40~ JJJ

19:50~ BARRY CANT SWIM

21:00~ EGO-WRAPPIN'

◎3日目・7月27日(日)

>>>Prime Video (Day 3) はこちら

>>>Twitch Amazon Music 公式チャンネル(JP)はこちら

▼Ch.1

11:00~ RED HOT CHILLI PIPERS

12:40~ MEI SEMONES

13:40~ 吾妻光良 & The Swinging Boppers

15:10~ GRACE BOWERS & THE HODGE PODGE

17:00~ LITTLE SIMZ

18:10~ Creepy Nuts

21:10~ VAMPIRE WEEKEND

▼Ch.2

10:20~ DYGL

11:30~ She Her Her Hers

13:00~ 森山直太朗

14:20~ SILICA GEL

16:00~ ENGLISH TEACHER

18:00~ kanekoayano

19:10~ ROBERT RANDOLPH

20:30~ THE HIVES

▼Ch.3

11:30~ T字路s

12:30~ MONO NO AWARE

14:00~ まらしぃ

17:10~ JAKE SHIMABUKURO BAND

18:20~ ROYEL OTIS

20:10~ 羊文学

21:20~ GALACTIC Featuring Jelly Joseph

