NiziU・MIIHIの「26.5」は何の数字？ メンバーたちが数字当てゲームに挑戦

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。毎月2週目は、NiziUのメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」(22:15頃~)をお届け。7月17日(木)の放送では、RIKU、MIIHI、RIMAの3人が登場し、「いっしょにASOBO!」の授業(放送)を実施。生徒(リスナー)と直接電話をつなぎ、「なんとぴったりゲーム」に挑戦しました。RIKU:7月ラストの授業は、生徒のみんなの休み時間を踊らせていく、あの授業!RIMA:いっしょにASOBO!RIKU:学校にいて一番心が踊る時間帯は休み時間だと思うんですけども、この授業ではみんなが休み時間にどんな遊びをして過ごしてるのかを徹底調査していきたいと思います!これまで「逆再生伝言ゲーム」や「ジョギバト」を、生徒のみんなから教えてもらいました。今回は、中学生の生徒と直接電話をつないで、“とあるゲーム”を遊んでいけたらなと思います! それでは、さっそく話してみましょう! 普段の休み時間ってどれぐらいあるんですか?リスナー:普段の休み時間は10~15分ぐらいなんですけど、私の学校は移動教室が多くて、教室を移動するだけで時間が終わっちゃいます。RIKU:お昼ご飯を食べたあとも休み時間ってあると思うんですけど、それはどれぐらいあるん?リスナー:食べ終わって余るのが10~15分ぐらいです。RIKU:それぐらいの短い時間やと、普段は何をして遊んだりしてるの?リスナー:遊びというよりかは、みんなで喋っている感じです。MIIHI:楽しいしね。RIKU:女の子はお喋り大好きやもんね! 今回、一緒に遊んでいくのは……「なんとぴったりゲーム」です! このゲーム、みんなは知ってる?MIIHI:初めて聞いた。RIMA:私も。RIKU:私も知らなかったので、これから説明しますね。これは出題者側と解答者側にわかれておこなう、クイズ形式のゲームなんです。まず、出題者は数字を1つ発表します。たとえば、私が「22」と言ったとします。その数字が何の数字かみんなに考えてもらいます。ちなみに、22の答えは「私の年齢」です!年齢や足のサイズ、メッセージの通知の数など、数字やったら何でもいいですし、単位も自由です。最後に答え合わせをして、一番誤差が小さかった人が勝ち、というルールです。みんなはわかったかな?RIMA・MIIHI:わかりました。リスナー:はい!RIKU:では、出題役をMIIHIに担当してもらいたいと思います! 数字の発表をお願いします!MIIHI:今回みんなに当ててもらうのは、MIIHIの「26.5」です!RIMA:0.5って何!? 0.5(のもの)ってあんまりなくない?MIIHI:聞いたら「あ~!」ってなると思うけど、人によってこの数字は違うかな?リスナー:全然わからないです(笑)。RIMA:難しいのを出したね(笑)?RIKU:頑張っていきましょう! とりあえず、RIMAは答えを言えそう?RIMA:「26.5」は、MIIHIの「1週間の携帯のスクリーンタイム」だと思います!RIKU:1週間で26.5時間ってこと? それ、ありえる。(リスナーも)いけそう?リスナー:いけます! 次のリリース予定の曲で、MIIHI先生が歌うパートの秒数です!RIKU:かわいい~!MIIHI:純粋な答えで申し訳なくなってきた~(笑)!RIKU:探したらありそうじゃない? じゃあ、絶対に当たらへんことを言ってもいい?RIMA:ワンチャン当たるかもよ?RIKU:絶対に本人も知らんと思うけど、メジャーで測ったら「首の周りの長さ」が26.5センチ(笑)。RIMA:絶対ちゃうやろ(笑)。これ、正解者いるのかな?RIKU:それでは、正解は何やったかを発表してもらいましょう!MIIHI:正解は、「寝るときのエアコンの設定温度」です!RIKU・RIMA:うわ~!RIMA:わかる~! 待って私も26.5度やん!RIKU:私も26.5! (リスナーも)答えに納得できた?リスナー:なりました(笑)。RIKU:なったよな? これ、めっちゃ悔しい!RIMA:めっちゃ悔しいね!MIIHI:当てようと思えば当てられた問題!RIMA:夏って考えて絞ればよかったな。RIKU:いい出題でしたね? ということで、やってみてどうでした?」リスナー:けっこう難しかったんですけど、楽しかったです!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info