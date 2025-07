NiziU・RIMA やめたくても、やめられないクセは？「めっちゃ多いねん」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。毎月2週目は、NiziUのメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」(22:15頃~)をお届け。7月17日(木)の放送では、RIKU、MIIHI、RIMAの3人が登場。リスナーからの質問にメンバーが答えました。RIKU:RIMAに答えていただきましょう! 岡山県15歳のリスナーからの質問です。「やめたくても、やめられないちょっとしたクセってありますか?」RIMA:え~?RIKU:RIMAクセ多いじゃん!RIMA:めっちゃ多いねん。どれにしようかな……? しゃべるときに首動かす!RIKU:確かに! でも、そんなに首動いてるかな?RIMA:なんかこう……。(首動かしながら)RIKU:今動いてたもんな(笑)。RIMA:「なんやろう?」って思ったときに、首動いてたから「これだ!」って気付きました!MIIHI:確かにやってるかも!RIKU:あとは、RIKUが思ったのは、独り言。RIMAってすごい独り言を言ってるイメージ。すごいクセが多いんじゃないかなと思って(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info