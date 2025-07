Mrs. GREEN APPLE大森元貴「絶対に予測できないことが起きます！」今週末開催のアニバーサリーライブ“FJORD”について語り合う

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。7月21日(月・祝)の放送では、ミセス史上最大規模となるアニバーサリーライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE~FJORD~」(7月26日(土)、27日(日)@神奈川県・山下ふ頭)に参加する生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介していきました。「FJORD」に参戦します! もうほんとに楽しみで、初めてのライブがあの有名なミセスのライブなんて、もうやばいです! たのしみです! セトリも楽しみで、野外ライブも楽しみで、もう全部が楽しみなんです!ここでミセス先生に質問です! 今回、セトリ考えるのにどれくらいの時間がかかりましたか? どんな感じのセトリなのか、良かったら雰囲気だけでもぜひ教えてください!(14歳)若井:セトリの雰囲気って、むずくない(笑)?大森:え、言っていいんだったら全部言うよ?若井:ダメだろ(笑)!藤澤:まず、どれぐらいセトリ考えるのに時間かかった?大森:いや、実際「組もう」って思ってからは1日で。1日っていうか、もう本当にその場で組んでいったけど。でも、「どういうのをやりたい?」とか、僕も移動中に改めてミセスの曲を昔のやつから、わーって聴いたりとかしてたので。“ANNIVERSARY LIVE”ですからね! ちょっとそこらへんは考えながら、セトリを組みました!藤澤:で、雰囲気!大森:雰囲気……でも、昔からミセスを応援してくれてる人もだし、「最近ミセスを知ったよ!」って人たちも楽しめるライブなんじゃないかな、と。そこを目指したいな、と私は思いました!若井:これは大ヒント!?大森:セトリが送られてきてぱっと見たときに、どういう印象でした?藤澤:「嬉しい!」って。大森:若井は?若井:「ここで、これ!?」って。大森:お~! あと、絶対に予想できないことがありますね! どんだけ予測しようが、どんだけ妄想を膨らませようがなんだろうが、絶対に予測がつかないことが起きます!若井:これは、本当にそうなんで。大森:そうなんで、そうなんです!若井:そうなんで、そうなんですよ! みなさん!大森:楽しみにしていてほしいですね!っていう感じで、セトリを決めていきました! あっという間ですね!若井:あっという間ですよ~!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info